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Октябрь
Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
28 октября, 06:24
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Сентябрь
Задержаны. Сотни людей не смогли утром улететь из омского аэропорта
9 сентября, 04:32
Январь
Новый маршрут. С марта из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
8 января, 03:33
Ноябрь 2023
Не убрались створки шасси. Самолет из Екатеринбурга не смог улететь в Омск
Посадка прошла благополучно.
25 ноября 2023, 12:00

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