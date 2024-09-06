Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»

Поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 6:45 и прибывать в Омск в 19:45, а время в пути составит 12 часов. На участке до Тюмени «Ласточка» преодолеет расстояние за 4 часа 41 минуту. Несмотря на то, что время в пути не намного короче, чем у обычных поездов, новый маршрут предлагает удобство и комфорт для пассажиров. Любопытно, что о решении запустить такой поезд Город55 писал еще в 2021 году, однако тогда эту задумку не осуществили.