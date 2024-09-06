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Из Омска в Екатеринбург запускают поезд «Ласточка»

Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»

6 сентября 2024, 13:45
Фото: 1MI

Из Омска в Екатеринбург запускают поезд «Ласточка»

С 15 декабря РЖД запускает новый маршрут «Ласточки» №811/812, который соединит Екатеринбург и Омск, расширяя возможности пассажиров.

С 15 декабря жители Омска смогут воспользоваться новым поездом «Ласточка» №811/812, который будет курсировать между Екатеринбургом и Омском, сообщается на сайте РЖД. Ранее этот поезд следовал только до Тюмени, но теперь его маршрут продлен до столицы Омской области, что значительно упростит путешествия для жителей и гостей региона.

Поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 6:45 и прибывать в Омск в 19:45, а время в пути составит 12 часов. На участке до Тюмени «Ласточка» преодолеет расстояние за 4 часа 41 минуту. Несмотря на то, что время в пути не намного короче, чем у обычных поездов, новый маршрут предлагает удобство и комфорт для пассажиров. Любопытно, что о решении запустить такой поезд Город55 писал еще в 2021 году, однако тогда эту задумку не осуществили.

Например, поезд Владивосток — Москва №009Н проходит расстояние от Омска до Екатеринбурга за 11 часов 53 минуты, а поезд №001Э — за 12 часов 19 минут. Таким образом, «Ласточка» предлагает конкурентоспособное время в пути, хотя не является самым быстрым вариантом. Продажа билетов пока не открылась.

Ранее Город55 писал о том, что в России запустят туристический поезд. На нем можно будет кататься и посещать разные города и достопримечательности.

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