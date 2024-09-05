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В России запустят первый железнодорожный тур по сибирским регионам

В России запустят первый железнодорожный тур по сибирским регионам

5 сентября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Омск станет началом первого тура по регионам СФО, поезд отправится по маршруту: Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.

В Омске стартует первый железнодорожный тур по СФО, он положит начало межрегиональному туристическому проекту «Сибирь здесь». Главная цель путешествия — познакомить туристов с главными достопримечательностями сибирских регионов, пишет «Российская газета».

Фото: 1MI

Первыми пассажирами станут семьи бойцов СВО, волонтеры, туроператоры, блогеры и журналисты, всего гостей будет 130 человек. Во время экскурсии путешественники посетят Омск, Новосибирск, Бийск, Томск, Новокузнецк, Абакан, Красноярск и Иркутск. Первый рейс отправится в путь 9 сентября.

В каждом из городов также пройдут автобусные экскурсии. Туристы увидят Омскую крепость и посетят парк развлечений «Вокруг света». В Новосибирске — театр оперы и балета и зоопарк имени Шило. На Алтае — насладятся красотами курорта «Манжерок», смогут подняться на гору Малая Синюха, побывать в музее Василия Шукшина и этнокомплексе «Легенда Алтая».

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Иллюстрация
Фото: 1MI

В Томске гости увидят музей первого высшего учебного заведения за Уралом. В Новокузнецке побывают в центре традиционной русской культуры «Параскева-Пятница» и заповеднике «Кузнецкая крепость». Путешественников также познакомят с Саяно-Шушенской ГЭС — самой мощной в России, самобытными локациями Республики Тыва и самым глубоким озером на планете — Байкалом.

Напомним, что в начале прошлого месяца железнодорожное сообщение соединило Россию и Китай. Первый рейс поезда «Чанлюйхао» состоялся 8 августа. Проект планируется реализовывать поэтапно, финалом станет открытие движения из китайского города Хуньчунь прямиком до Москвы.

Между Россией и Китаем запустили первый туристический поезд
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#Анастасия Баянова#Туризм#Омск#Россия#Новости#Путешествия#КЦ
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