В России запустят первый железнодорожный тур по сибирским регионам

В каждом из городов также пройдут автобусные экскурсии. Туристы увидят Омскую крепость и посетят парк развлечений «Вокруг света». В Новосибирске — театр оперы и балета и зоопарк имени Шило. На Алтае — насладятся красотами курорта «Манжерок», смогут подняться на гору Малая Синюха, побывать в музее Василия Шукшина и этнокомплексе «Легенда Алтая».