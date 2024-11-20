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Ноябрь
Неутешительные прогнозы: в Омском аэропорту начали отменять рейсы из-за непогоды
Ранее время вылета переносили, но теперь некоторые рейсы вовсе отменили из-за нелетной погоды.
20 ноября, 06:33
Октябрь
Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
Самолеты обрабатывают специальными средствами, чтобы они могли безопасно лететь.
29 октября, 04:00
Минпросвещения РФ опубликовало минимальные баллы для поступления на преподавателей
22 октября, 02:58
Омичам рассказали, когда начинаются выпускные экзамены в школах
Все экзамены разделят на три этапа, это досрочный, основной и дополнительный.
21 октября, 06:33
Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию в Омске
Соревнования состоятся с 19 по 22 декабря на G-Drive Арене.
11 октября, 04:03
Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось
6 октября, 07:29
Как отследить свой автобус в Омске: сервисы онлайн и расписание
2 октября, 03:30
Перенос выходного. Омичам предстоит шестидневная рабочая неделя в октябре
Жители Омска в конце октября будут трудиться шесть дней подряд, с 28 октября по 2 ноября, без привычного выходного в субботу.
1 октября, 05:55
Сентябрь
Омск и Иркутск стали ближе: билеты на рейсы теперь стоят 10 тысяч рублей
С 24 сентября жители Омска могут летать в Иркутск и обратно по субсидированным тарифам.
20 сентября, 12:31
Старт 15 декабря. Из Омска до Екатеринбурга запустят скоростную электричку
19 сентября, 07:15
Еще доступнее. Омский маршрут №64 пополнят 3 дополнительных автобуса
15 сентября, 09:16
В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание
В Амурском поселке ремонтируют трамвайные пути, поэтому трамваи поедут по измененным маршрутам.
9 сентября, 09:46
Омичи смогут уехать в Екатеринбург на скоростной «Ласточке»
6 сентября, 13:45
Август
Не помеха веселью. Аттракционы в омских парках перейдут на осенний режим работы
30 августа, 13:33
От Иртыша до Енисея. Уже в сентябре омичи смогут чаще летать в Красноярск
29 августа, 08:59
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
Опубликован график каникул на новый учебный год для школьников
16 августа, 02:36
Прождали 7,5 часов. В омском аэропорту задержали рейс в Москву
5 августа, 07:35
Июнь
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
30 июня, 05:52

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