Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища

Как сообщил Telegram-канал «SHOT», командиром разбившегося о склон камчатского вулкана Вачкажец вертолета Ми-8Т, был выпускник омского авиационного училища. По данным «SHOT», чей корреспондент пообщался со знакомыми пилота, его мужчина окончил в 2012 году, после чего работал исключительно в Камчатском крае.