Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Как сообщил Telegram-канал «SHOT», командиром разбившегося о склон камчатского вулкана Вачкажец вертолета Ми-8Т, был выпускник омского авиационного училища. По данным «SHOT», чей корреспондент пообщался со знакомыми пилота, его мужчина окончил в 2012 году, после чего работал исключительно в Камчатском крае.
Как ранее сообщали «Новые Известия», МЧС России смогло обнаружить обломки пропавшего накануне вертолета: вертолет компании «Витязь-Аэро» перевозил туристов, но позже перестал выходить на связь. Сообщений о выживших нет.
Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике пожаров в Омской области, подведенной накануне: за три летних месяца спасатели потушили больше 800 возгораний и спасли 68 человек — чаще всего пожары происходили из-за неосторожности или техногенных причин.