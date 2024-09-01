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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:19

За штурвалом разбившегося на Камчатке вертолета находился омич

Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища

1 сентября 2024, 11:17

За штурвалом разбившегося на Камчатке вертолета находился омич

38-летний пилот, находившийся за штурвалом разбившегося вертолета Ми-8Т, был выпускником омского летного училища.

Как сообщил Telegram-канал «SHOT», командиром разбившегося о склон камчатского вулкана Вачкажец вертолета Ми-8Т, был выпускник омского авиационного училища. По данным «SHOT», чей корреспондент пообщался со знакомыми пилота, его мужчина окончил в 2012 году, после чего работал исключительно в Камчатском крае.

Как ранее сообщали «Новые Известия», МЧС России смогло обнаружить обломки пропавшего накануне вертолета: вертолет компании «Витязь-Аэро» перевозил туристов, но позже перестал выходить на связь. Сообщений о выживших нет.

Напомним, ранее Город55 сообщал о статистике пожаров в Омской области, подведенной накануне: за три летних месяца спасатели потушили больше 800 возгораний и спасли 68 человек — чаще всего пожары происходили из-за неосторожности или техногенных причин.

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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Пожары#Вертолет#Новости#Спасатели#Камчатский край#Камчатка#МЧС России
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