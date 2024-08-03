Выпускница омского колледжа стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Выпускница омского летного колледжа (ОЛТК ГА) колымчанка Милана Смердова стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38. За это достижение она попала в Книгу Рекордов России и получила регистрацию в международном агентстве Interrecord, пишет «Магаданская правда».
«От всей души поздравляем и гордимся! Огромная честь работать бок о бок с такими талантливыми пилотами!» — поздравил девушку рабочий коллектив ОГУП «Авиация Колымы».
Милана закончила ОЛТК ГА в 2020 году, летный стаж девушки составляет 4 года, из которых 2,5 года в должности второго пилота в «Авиации Колымы».