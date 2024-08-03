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Выпускница омского колледжа стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38

Выпускница омского колледжа стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38

3 августа 2024, 11:50
Фото: ОГУП «Авиация Колымы»
Выпускница омского летного колледжа Милана Смердова стала первой в мире женщиной, управляющей вертолетом Ми-38, она попала в Книгу рекордов России и получила регистрацию в агентстве Interrecord.

Выпускница омского летного колледжа (ОЛТК ГА) колымчанка Милана Смердова стала первой в мире женщиной-пилотом вертолета Ми-38. За это достижение она попала в Книгу Рекордов России и получила регистрацию в международном агентстве Interrecord, пишет «Магаданская правда».

«От всей души поздравляем и гордимся! Огромная честь работать бок о бок с такими талантливыми пилотами!» — поздравил девушку рабочий коллектив ОГУП «Авиация Колымы».

Милана закончила ОЛТК ГА в 2020 году, летный стаж девушки составляет 4 года, из которых 2,5 года в должности второго пилота в «Авиации Колымы».

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Вертолеты#Вертолётная авиация#Вертолет#Новости#Пилот#Подготовка пилотов#Пилоты
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