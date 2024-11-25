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Камчатский край

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2024
Омская область опустилась на 31-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
Омская область заняла 31-е место в рейтинге российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, составленному РИА «Новости».
25 ноября, 03:39
Пилотом разбившегося на Камчатке вертолета был выпускник омского летного училища
1 сентября, 11:17
2023
Решения не приняты. Руководителю Тарского театра предложили перебраться на Камчатку
Официальных документов об увольнении пока что нет.
16 мая 2023, 07:39
2022
Названа дата прощания с омским биатлонистом Игорем Малиновским
Похороны состоятся в Камчатском крае в среду, 20 июля.
18 июля 2022, 09:20
Бурков прокомментировал гибель омского биатлониста Малиновского
25-летний спортсмен трагически погиб при крушении вертолета на Камчатке.
17 июля 2022, 15:10
Шок. Омский биатлонист Игорь Малиновский погиб при крушении вертолета
17 июля 2022, 06:27
В минспорта прокомментировали исчезновение омского биатлониста Малиновского
Молодой спортсмен управлял вертолетом в Камчатке. Экипаж перестал выходить на связь.
17 июля 2022, 06:18
Вертолет, на котором пропал омский биатлонист Малиновский, нашли обгоревшим
17 июля 2022, 05:14
Биатлонист из Омска Игорь Малиновский пропал во время полета на вертолете
Поиски пока приостановили из-за непогоды в Камчатском крае.
16 июля 2022, 12:46

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