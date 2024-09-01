«Горячая» пора. МЧС Омской области подвело пожарные итоги летнего сезона

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, летний пожарный сезон в регионе официально завершен. Вот только теперь от пожарных может потребоваться еще больше усилий: как отметил представитель ведомства, в холода кратно возрастает нагрузка электросетей — люди проводят больше времени дома, пользуются обогревателями, а в частных домах — топят печи, что увеличивает риск пожаров из-за сбоев в эксплуатации и «человеческого фактора».