«Горячая» пора. МЧС Омской области подвело пожарные итоги летнего сезона

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, летний пожарный сезон в регионе официально завершен. Вот только теперь от пожарных может потребоваться еще больше усилий: как отметил представитель ведомства, в холода кратно возрастает нагрузка электросетей — люди проводят больше времени дома, пользуются обогревателями, а в частных домах — топят печи, что увеличивает риск пожаров из-за сбоев в эксплуатации и «человеческого фактора».
К слову, в летний сезон они тоже не оставили без работы представителей МЧС: как сообщили в ведомстве, за 3 месяца лета в Омской области вспыхнуло больше 800 пожаров, из которых 461 — из-за неосторожности при обращении с огнем, а еще 165 произошли из-за нарушений норм эксплуатации электрических приборов. Гораздо меньше цифры пожаров, случившихся из-за печей: зафиксировано 61 возгорание.
К сожалению, в некоторых инцидентах погибли люди — за три месяца было зарегистрировано 18 смертей, а при пожарах пострадало 32 человека. Цифры спасенных уже существенно выше: из огня спасатели вывели 68 человек.
Напомним, ранее Город 55 сообщал о масштабных учения омского управления МЧС России: спасатели отрабатывали навыки тушения пожаров на объектах генерации. В этот раз, по легенде мероприятия, им пришлось столкнуться с факельным горением.