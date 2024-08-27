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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Новые квартиры, технологичные «зебры» и ремонт путей. Омск во вторник

Новые квартиры, технологичные «зебры» и ремонт путей. Омск во вторник

27 августа 2024, 15:01
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Новые «площади» для жизни.

Жилой фонд Омска пополнился 93 новыми квартирами — а это почти 6 тысяч «квадратов» жилых помещений, запущенных в эксплуатацию силами ООО «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». К слову, новый дом появился в микрорайоне «Амурский» и уже ждет своих новоселов: конечно, преобладают однокомнатные квартиры, но есть помещения и побольше. Но, вероятно, вскоре город ожидает еще одно увеличение жилого пространства.

93 квартиры. В омском Амуре ввели в эксплуатацию новостройку
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Новость №2. Еще ярче и безопаснее.

Городские «обновки» прирастают не только числом квартир и жилыми домами, но и объектами, призванными обезопасить всех участников дорожного движения: так, к 1 сентября в Омске заработают сразу 200 специальных проекционных пешеходных переходов — появятся они возле учреждений образования.

От нескольких — к сотням. В Омске установят сразу 200 проекционных «зебр» у школ
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Новость №3. Ремонт затопленных путей.

Рельсовое полотно трамвайного кольца на 3-м Разъезде понемногу возвращается к «нормальной жизни»: вода схлынула и рабочие уже приводят пути в порядок — сегодня там установили новый стрелочный механизм и другие необходимые элементы. Однако точный срок возобновления движения «девятки» до сих пор неизвестен — но можно взглянуть на работу специалистов:

Без точных дат. Мэр Омска рассказал о планах возобновления движения трамвая №9
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#Илья Скобин#Омск#Строительство#Трамвай#Пешеходные переходы#Итоги дня#Жилой фонд#Безопасность дорожного движения
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