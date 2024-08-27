Новые квартиры, технологичные «зебры» и ремонт путей. Омск во вторник

Жилой фонд Омска пополнился 93 новыми квартирами — а это почти 6 тысяч «квадратов» жилых помещений, запущенных в эксплуатацию силами ООО «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». К слову, новый дом появился в микрорайоне «Амурский» и уже ждет своих новоселов: конечно, преобладают однокомнатные квартиры, но есть помещения и побольше. Но, вероятно, вскоре город ожидает еще одно увеличение жилого пространства.