Новые квартиры, технологичные «зебры» и ремонт путей. Омск во вторник

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Жилой фонд Омска пополнился 93 новыми квартирами — а это почти 6 тысяч «квадратов» жилых помещений, запущенных в эксплуатацию силами ООО «СМУ-10 Стройбетон „Северное“». К слову, новый дом появился в микрорайоне «Амурский» и уже ждет своих новоселов: конечно, преобладают однокомнатные квартиры, но есть помещения и побольше. Но, вероятно, вскоре город ожидает еще одно увеличение жилого пространства.
Городские «обновки» прирастают не только числом квартир и жилыми домами, но и объектами, призванными обезопасить всех участников дорожного движения: так, к 1 сентября в Омске заработают сразу 200 специальных проекционных пешеходных переходов — появятся они возле учреждений образования.
Рельсовое полотно трамвайного кольца на 3-м Разъезде понемногу возвращается к «нормальной жизни»: вода схлынула и рабочие уже приводят пути в порядок — сегодня там установили новый стрелочный механизм и другие необходимые элементы. Однако точный срок возобновления движения «девятки» до сих пор неизвестен — но можно взглянуть на работу специалистов: