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73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева

27 августа 2024, 06:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омская компания «Брик» решила взяться за строительство домов на Завертяева

Стройка развернется на участке площадью 34909 кв. м, в его границах расположен долгострой.

Городу55 стало известно, что омский застройщик — компания «Брик» — собирается взяться за застройку еще одной территории в Центральном округе Омска. Фирма уже разработала эскизный проект и представила его Архитектурно-градостроительному совету Омской области.

Многоквартирные дома появятся на участке площадью 34909 «квадратов» по улице Завертяева. Земля, согласно открытым данным Публичной кадастровой карты, находится в частной собственности. Кадастровая стоимость участка при этом составляет почти 163,2 млн рублей.

Участок, где компания «Брик» хочет построить домаУчасток, где компания «Брик» хочет построить дома
Участок, где компания «Брик» хочет построить дома
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

По планам застройщика, суммарно площадь жилых домов превысит 73 тысячи кв. м, площадь застройки при этом будет только 7038,59 кв. м. Компания «Брик» при представлении проекта заявила, что готова в качестве развития социальной инфраструктуры капитально отремонтировать здание школы №81 на 21-й Амурской, в том числе организовать там дополнительные 180 мест.

Напомним, что «Специализированному застройщику „Брик“» 15 июля 2024 года разрешили построить дом с автостоянкой на 1-й Северной. Фирма принадлежит Элине Шихмирзаевой, которая также является одним из совладельцев «Причала 55». Последний занимался строительством скандального ЖК «Мирапорт» на Пригородной.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости
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