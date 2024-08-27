73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Городу55 стало известно, что омский застройщик — компания «Брик» — собирается взяться за застройку еще одной территории в Центральном округе Омска. Фирма уже разработала эскизный проект и представила его Архитектурно-градостроительному совету Омской области.
Многоквартирные дома появятся на участке площадью 34909 «квадратов» по улице Завертяева. Земля, согласно открытым данным Публичной кадастровой карты, находится в частной собственности. Кадастровая стоимость участка при этом составляет почти 163,2 млн рублей.
По планам застройщика, суммарно площадь жилых домов превысит 73 тысячи кв. м, площадь застройки при этом будет только 7038,59 кв. м. Компания «Брик» при представлении проекта заявила, что готова в качестве развития социальной инфраструктуры капитально отремонтировать здание школы №81 на 21-й Амурской, в том числе организовать там дополнительные 180 мест.
Напомним, что «Специализированному застройщику „Брик“» 15 июля 2024 года разрешили построить дом с автостоянкой на 1-й Северной. Фирма принадлежит Элине Шихмирзаевой, которая также является одним из совладельцев «Причала 55». Последний занимался строительством скандального ЖК «Мирапорт» на Пригородной.