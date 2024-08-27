73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева

По планам застройщика, суммарно площадь жилых домов превысит 73 тысячи кв. м, площадь застройки при этом будет только 7038,59 кв. м. Компания «Брик» при представлении проекта заявила, что готова в качестве развития социальной инфраструктуры капитально отремонтировать здание школы №81 на 21-й Амурской, в том числе организовать там дополнительные 180 мест.