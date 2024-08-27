gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Омске признали законной приостановку строительства ЖК «Мирапорт»

Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной

27 августа 2024, 06:58
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске признали законной приостановку строительства ЖК «Мирапорт»

Ситуация со скандально известным жилым комплексом уже была на контроле центрального Следкома и его главы Александра Бастрыкина. Разрешение на работы выдали еще в прошлом году.

Омский областной суд оставил без изменений решение Советского районного суда, который запретил строительство многоквартирного дома с автостоянкой на улице Пригородной. Обжаловать это решение попытался застройщик ЖК «Мирапорт» — компания «Причал 55». Однако жалоба осталось без удовлетворения.

Напомним, что в суд ранее обратилась прокуратура Советского округа, выявившая нарушения градостроительного и водного законодательства. После удовлетворения ее требований в июле этого года стройка «встала на стоп».

Следующее судебное заседание, уже по основным требованиям дела, назначено на 3 сентября. В это время строители остаются в ожидании окончательного решения суда, а местные жители надеются на соблюдение всех норм и правил в градостроительной сфере.

Застройщиком жилого комплекса «Мирапорт» является омская компания «Причал 55», которой совместно владеют Закир Махмудов, Анастасия Канушина и Элина Шихмирзаева. Дольщики уже успели приобрести в 17-этажном здании ряд квартир.

Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Прокуратура#Суд#Строительство#Застройщик#Дольщики#Градостроительство#Новости#Жилой комплекс
Подпишитесь
73 тысячи «квадратов» жилья. В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева
Сегодня, 06:36
«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»
Сегодня, 06:50
Эксклюзив. Четверо омских полицейских пойдут под суд за пытки над задержанными
Вчера, 05:17
От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области
Сегодня, 02:00
Здание обанкротившегося банка в центре Омска продали за 100 млн рублей
Сегодня, 05:13