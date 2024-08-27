Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Омский областной суд оставил без изменений решение Советского районного суда, который запретил строительство многоквартирного дома с автостоянкой на улице Пригородной. Обжаловать это решение попытался застройщик ЖК «Мирапорт» — компания «Причал 55». Однако жалоба осталось без удовлетворения.
Напомним, что в суд ранее обратилась прокуратура Советского округа, выявившая нарушения градостроительного и водного законодательства. После удовлетворения ее требований в июле этого года стройка «встала на стоп».
Следующее судебное заседание, уже по основным требованиям дела, назначено на 3 сентября. В это время строители остаются в ожидании окончательного решения суда, а местные жители надеются на соблюдение всех норм и правил в градостроительной сфере.
Застройщиком жилого комплекса «Мирапорт» является омская компания «Причал 55», которой совместно владеют Закир Махмудов, Анастасия Канушина и Элина Шихмирзаева. Дольщики уже успели приобрести в 17-этажном здании ряд квартир.