Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:20
Следователи завели уголовное дел из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной, сообщили 17 июля в региональной прокуратуре. Дело завели по статье 238 УК РФ по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. При разработке проекта не учли расположение стройплощадки на берегу Иртыша и техническое состояние причала на реке.
«Несмотря на имеющиеся нарушения, застройщик необоснованно получил положительное заключение негосударственной экспертизы, что позволило ему приступить к возведению высотки», — сообщили в прокуратуре.
Проект жилого комплекса разрабатывала «Архитектурная группа „Ин.форм“» из Екатеринбурга.
Подпись под разрешением на строительство нового дома в конце 2023 года поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. В прокуратуре посчитали, что земля не могла быть передана застройщику «СЗ „Причал-55“», так как находится в федеральной собственности. В начале июля суд постановил прекратить работы на объекте.