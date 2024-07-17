Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»

Подпись под разрешением на строительство нового дома в конце 2023 года поставила и. о. директора депархитектуры Татьяна Фролова. В прокуратуре посчитали, что земля не могла быть передана застройщику «СЗ „Причал-55“», так как находится в федеральной собственности. В начале июля суд постановил прекратить работы на объекте.