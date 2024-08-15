Есть дублеры. Стало известно, почему в Омске отменили шесть автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Ранее Город55 сообщал об отмене шести автобусных маршрутов в Омске. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации. В число таких маршрутов вошли №21А, 83Н, 207, 209, 470, 514.
В мэрии прокомментировали ситуацию, отметив, что департамент транспорта регулярно актуализирует реестр маршрутов. Из него исключают данные о фактически неработающих маршрутах, какими и были выше указанные. Поэтому перевозчики решили их отменить. Однако в дептрансе отметили, что у всех шести маршрутов существуют маршруты-дублеры.
«После принятия постановления действующая маршрутная сеть (количество маршрутов, направления и класс подвижного состава) сохраняется, качество транспортного обслуживания омичей не ухудшается. У всех маршрутов, указанных в проекте постановления, существуют действующие дублирующие маршруты», — сообщили в администрации.
Вместе с тем, напомним, в документе представлен перечень из 61 маршрута, которые переведут из категории нерегулируемых в регулируемые. Для большинства из них процедура запланирована на июнь 2027 года.