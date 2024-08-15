Есть дублеры. Стало известно, почему в Омске отменили шесть автобусных маршрутов

В мэрии прокомментировали ситуацию, отметив, что департамент транспорта регулярно актуализирует реестр маршрутов. Из него исключают данные о фактически неработающих маршрутах, какими и были выше указанные. Поэтому перевозчики решили их отменить. Однако в дептрансе отметили, что у всех шести маршрутов существуют маршруты-дублеры.