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В кубах и бочках. ГК «Титан» установила новую станцию налива гипериза

В кубах и бочках. ГК «Титан» установила новую станцию налива гипериза

26 августа 2024, 07:24
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
На заводе «Омский каучук», входящем в группу компаний «Титан», смонтировали новое оборудование — станция налива гипериза появилась в цехе по производству фенола и ацетона.

Новая станция разлива продукции способна заполнять сразу несколько типов емкостей — еврокубы и бочки. Мощности оборудования позволяют обеспечить налив 500 тыс тонн продукции, но уже с гораздо большей скоростью и экологичностью.

Станция налива гипериза — гидроперекиси изопропилбензола, — оснащена оборудованием российского производства: именно отечественные датчики отвечают за анализ загазованности рабочей зоны и автоматическое взвешивание продукции. К слову, благодаря последнему нововведению, удалось наладить предельно точный контроль отгрузки продукции — на всех этапах. Кроме того, особенный приоритет при выборе оборудования уделялся экологической безопасности — ее на производстве контролируют очень тщательно.

«На предприятии активно обновляется основное оборудование, в том числе инфраструктура отгрузки химической продукции. Это важный производственный этап, от которого зависит качество и скорость разлива. Ранее в этом году мы уже запустили станцию налива изопропилового спирта, сейчас вводим вторую — для гипериза. В обоих случаях для новых станций было выбрано отечественное оборудование, которое обеспечивает максимальный уровень безопасности в соблюдение всех экологических стандартов», — рассказал Сергей Иванилов, генеральный директор завода «Омский каучук».

Пока что наливная станция проходит необходимое тестирование — на рабочие мощности ее планируется вывести в сентябре этого года, после чего компания начнет отгрузку гипериза заказчикам: предприятиям, выпускающим лакокрасочные материалы, топливо, пластмассы и даже текстиль.

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