В кубах и бочках. ГК «Титан» установила новую станцию налива гипериза

Станция налива гипериза — гидроперекиси изопропилбензола, — оснащена оборудованием российского производства: именно отечественные датчики отвечают за анализ загазованности рабочей зоны и автоматическое взвешивание продукции. К слову, благодаря последнему нововведению, удалось наладить предельно точный контроль отгрузки продукции — на всех этапах. Кроме того, особенный приоритет при выборе оборудования уделялся экологической безопасности — ее на производстве контролируют очень тщательно.