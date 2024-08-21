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ГК «Титан» приняла участие в нацпроекте и увеличила производительность труда

ГК «Титан» приняла участие в нацпроекте и увеличила производительность труда

21 августа 2024, 05:07
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
В компании «Титан СМ» подвели итоги первого этапа участия в национальном проекте «Производительность труда»: проведенная оптимизация позволила увеличить эффективность производства сразу на двух промышленных площадках компании.

К участию в нацпроекте «Производительность труда» группа компаний «Титан» присоединилась более года назад, весной 2023 года — именно тогда, на базе производственных площадок «Титан СМ» в Тульской и Ростовских областях, и был запущен пилотный этап разработки и интеграции новых решений для повышения эффективности труда.

И, как показала статистика, введение новых мер оптимизации труда сказалось уже в первый год участия в национальном проекте: так, например, на промышленной площадке в городе Алексин (Тульская область), участок выпуска стеклоомывающих жидкостей продемонстрировал увеличение объема производства продукции (по оценкам специалистов, результат стал больше на треть), а время всего технологического процесса сократилось практически на четверть — до 23,4%.

«Титан-СМ» сегодня активно совершенствует производственные процессы для дальнейшего повышения конкурентоспособности на рынке. Участие в нацпроекте для компании — это, прежде всего, возможность увеличить выработку продукта, исключить из производства потери и освободить ресурсы, которые в дальнейшем мы сможем направить на автоматизацию и цифровизацию производств. Проект — один из эффективных инструментов, который позволяет нам развиваться, предлагать рынку новую продукцию высокого качества, повышая конкурентоспособность производства», — рассказал Максим Беседа, генеральный директор «Титан СМ».

Эффективность решений, предложенных в рамках «Производительности труда», показала и вторая пилотная промышленная площадка, в Новочеркасске, специализирующаяся на выпуске ключевой продукции компании — универсальной смазки «Литол-24», широко применяемой во многих отраслях промышленности. Внедрение новых мер позволило сократить время производственного цикла на 35%.

Во многом подобных показателей удалось достичь за счет внедрения системы бережливого производства: благодаря ей снижается простой оборудования и рабочее пространство используется более эффективно. Кроме того, свою роль сыграла и выработка новых операционных стандартов для сопутствующей производству деятельности — например, для оптимизации работы персонала при загрузке сырья.

В дальнейшем, полученный опыт оптимизации и автоматизации производства планируется внедрить и на других площадках ГК «Титан» — в том числе в Омске и Нижнем Новгороде.

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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Новости#ГК Титан#Национальный проект#Оптимизация#Нижний Новгород#Производительность труда#Бережливое производство#Титан СМ#Повышение эффективности#Автоматизация производства
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