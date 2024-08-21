ГК «Титан» приняла участие в нацпроекте и увеличила производительность труда

И, как показала статистика, введение новых мер оптимизации труда сказалось уже в первый год участия в национальном проекте: так, например, на промышленной площадке в городе Алексин (Тульская область), участок выпуска стеклоомывающих жидкостей продемонстрировал увеличение объема производства продукции (по оценкам специалистов, результат стал больше на треть), а время всего технологического процесса сократилось практически на четверть — до 23,4%.