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2024
В кубах и бочках. ГК «Титан» установила новую станцию налива гипериза
26 августа, 07:24
Специалисты «Газпромнефть-СМ» принимают экзамены в вузах и колледжах Омска
В состав аттестационных комиссий, принимающих экзамены в профильных учебных заведениях, вошли сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы».
25 июня, 07:05
2023
Стихотворение или картина. Как омичи будут подводить личные итоги года
Собственные результаты 2023 года будут анализировать 53% омичей.
8 декабря 2023, 12:38
2022
Усиление пограничного ковид-контроля – фейк. Омичей пускают домой из-за границы
Роспотребнадзор обеспокоился фейковой информацией в соцсетях о возвращении мер ковид-контроля как в пик пандемии. Жителям Омской области карантины и повальные тестирования не грозят.
26 ноября 2022, 04:57
Радиации нет — и на том спасибо. Чем дышали омичи в прошлом месяце
Фенол, формальдегид и хлорка — вот лидеры воздушных масс в Омской области за октябрь. В воде плавали марганцовка и пестициды.
11 ноября 2022, 09:49

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