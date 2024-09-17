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Сентябрь

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Сентябрь
Студентам-целевикам из омских педвузов будут каждый месяц доплачивать 11,5 тысяч
17 сентября, 11:16
Вторая волна бабьего лета: сентябрь еще подкинет сюрприз омичам
17 сентября, 04:15
«День неприятностей». Стало известно, когда будет рекордно жарко в сентябре в Омске
11 сентября, 08:33
Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета
4 сентября, 07:29
Зима в сентябре. Омскую область накроет северный циклон с первым снегопадом
3 сентября, 05:44
Угрожает авиапассажирам? Как трехдневная магнитная буря повлияет на омичей
2 сентября, 06:54
Август
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
30 августа, 06:21
В кубах и бочках. ГК «Титан» установила новую станцию налива гипериза
26 августа, 07:24
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
26 августа, 06:03
На выходных омичей ждет очень неприятный сюрприз от погоды
23 августа, 04:49
Бабье лето отменяется? Сентябрь в Омской области начнется с мощного похолодания
20 августа, 10:18
Бархатный сезон. На Омскую область надвигается мощное потепление
19 августа, 07:20
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
7 августа, 06:43

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