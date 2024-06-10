Темури Латария потребовал от Сергея Сусликова 10 млн рублей за свою деловую репутацию

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Известный омский предприниматель Темури Латария подал в Арбитражный суд Омской области иск о защите деловой репутации. Он требует признать «не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца определённые сведения», опубликованные на сайте «БК55», обязать учредителя СМИ Сергея Сусликова удалить эти сведения и взыскать с него 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Основанием для подачи иска стали публикации БК о происходящим в селе Осокино (Калачинский район Омской области), где до 2020 года работала птицефабрика. Из-за финансовых проблем учредители ООО «Осокино» избавились и от крупного рогатого скота, и от птицы. Теперь БК заявляет, что Латария мог быть «причастен к уничтожению» успешного предприятия, предлагая разные объяснения случившегося и упоминая субсидии, которые получает из областного бюджета «Руском».
Иск бизнесмена уже принят к производству Арбитражным судом. Интересно, что судья Вадим Чернышев, которому это дело досталось изначально, заявил самоотвод.
— При появившихся обстоятельствах, а именно личное знакомство с истцом и привлечённым им в качестве лингвистического специалиста лицом, полагаю необходимым заявить о самоотводе во избежание трактовки этого как обстоятельства, которое может вызвать сомнение в моей беспристрастности, — пишет Чернышев в судебном определении.
Новым судьей стала Татьяна Беседина. На 27 июня назначено предварительное судебное заседание.