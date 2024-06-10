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Владелец «Рускома» подал иск на 10 млн из-за публикаций на сайте «Бизнес-Курса»

Темури Латария потребовал от Сергея Сусликова 10 млн рублей за свою деловую репутацию

10 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI

Владелец «Рускома» подал иск на 10 млн из-за публикаций на сайте «Бизнес-Курса»

Судья уже заявил самоотвод из-за личного знакомства с истцом.

Известный омский предприниматель Темури Латария подал в Арбитражный суд Омской области иск о защите деловой репутации. Он требует признать «не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию истца определённые сведения», опубликованные на сайте «БК55», обязать учредителя СМИ Сергея Сусликова удалить эти сведения и взыскать с него 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Основанием для подачи иска стали публикации БК о происходящим в селе Осокино (Калачинский район Омской области), где до 2020 года работала птицефабрика. Из-за финансовых проблем учредители ООО «Осокино» избавились и от крупного рогатого скота, и от птицы. Теперь БК заявляет, что Латария мог быть «причастен к уничтожению» успешного предприятия, предлагая разные объяснения случившегося и упоминая субсидии, которые получает из областного бюджета «Руском».

Иск бизнесмена уже принят к производству Арбитражным судом. Интересно, что судья Вадим Чернышев, которому это дело досталось изначально, заявил самоотвод.

— При появившихся обстоятельствах, а именно личное знакомство с истцом и привлечённым им в качестве лингвистического специалиста лицом, полагаю необходимым заявить о самоотводе во избежание трактовки этого как обстоятельства, которое может вызвать сомнение в моей беспристрастности, — пишет Чернышев в судебном определении.

Новым судьей стала Татьяна Беседина. На 27 июня назначено предварительное судебное заседание.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Сергей Сусликов#Новости#Темури Латария#Арбитраж#Осокино#БК55
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