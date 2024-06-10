Темури Латария потребовал от Сергея Сусликова 10 млн рублей за свою деловую репутацию

Основанием для подачи иска стали публикации БК о происходящим в селе Осокино (Калачинский район Омской области), где до 2020 года работала птицефабрика. Из-за финансовых проблем учредители ООО «Осокино» избавились и от крупного рогатого скота, и от птицы. Теперь БК заявляет, что Латария мог быть «причастен к уничтожению» успешного предприятия, предлагая разные объяснения случившегося и упоминая субсидии, которые получает из областного бюджета «Руском».