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Новости Калачинска сегодня

Калачинский район

Фото: 1MI. Новости Калачинска сегодня
Свежие новости Калачинска и Омской области на сегодня: рассказываем о главных событиях в сфере политики, экономики, здравоохранения, спорта и культуры. Вас ждут репортажи и актуальная информация о ДТП, авариях и происшествиях в регионе, а также мнения экспертов, которые будут интересны жителям города.
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2024
7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования
8 сентября, 03:17
Третий срок: Фридриха Мецлера переизбрали главой Калачинского района
30 августа, 10:54
«Ушел досрочно ради переизбрания»: глава Калачинского района объяснил свою отставку
28 августа, 10:13
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер ушел с поста
28 августа, 08:24
«Мужики, вы лоханулись»: на фермера Руля пожаловались в районную администрацию
26 августа, 04:00
«Своей речью убил себя как журналиста»: Латария прокомментировал тяжбу с Сусликовым
21 августа, 06:41
На одной улице. В Омской области в ДТП за вечер пострадали сразу два ребенка
Оба инцидента произошли в понедельник на одной и той же улице. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
13 августа, 04:14
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
5 августа, 11:28
Водитель погиб, машина всмятку. Грузовик разнес легковушку на трассе в Омской области
28 мая, 08:34
Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара
28 марта, 06:04
Погубил дым. В омской деревне во время пожара погибли два человека
21 февраля, 05:53
Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура
Личность погибшего мужчины пока неизвестна.
13 февраля, 03:32
Искали на снегоходе и квадроцикле. В Омской области двое мужчин заблудились в лесу
Приятели решили пойти из поселка Ермак в Калачинск, но поняли, что потеряли ориентиры. Пока не сел телефон, мужчины успели позвонить в полицию.
1 января, 15:05
2023
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
27 ноября 2023, 03:49
В два раза дешевле. Для аварийного детсада в Омской области нашелся покупатель
23 ноября 2023, 05:56
Ограничения действовали 1,5 года. В Омской области отменили карантин по лейкозу коров
15 ноября 2023, 02:40
Минус 80 тысяч. Омичка хотела уберечь деньги от мошенников и отдала им все сама
Женщине звонили с неизвестных номеров лже-полицейские и лже-банкиры.
15 октября 2023, 08:03
Аварийный детсад в Омской области хотят отдать в частные руки за 14 млн рублей
11 октября 2023, 05:43
Подросток жестко сбил ребенка, в школах ввели карантин, Хоценко стал губернатором
24 сентября 2023, 09:58
Миллион рублей. Районам Омской области выделят средства для молодежи
Определено четыре района.
6 августа 2023, 13:41

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