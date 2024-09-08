Калачинский район

Свежие новости Калачинска и Омской области на сегодня: рассказываем о главных событиях в сфере политики, экономики, здравоохранения, спорта и культуры. Вас ждут репортажи и актуальная информация о ДТП, авариях и происшествиях в регионе, а также мнения экспертов, которые будут интересны жителям города.
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