Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Ранее Город55 пообщался с депутатом Законодательного собрания Омской области Светланой Энверовой, по инициативе которой прошли проверки в отношении фирмы Геннадия Руля. Депутат действительно обращалась в прокуратуру и Россельхознадзор с требованием проверить фермерское хозяйство Руля. Однако, по ее словам, в СМИ шумиха поднялась далеко не из-за земель: Геннадий Руль пытается добиться собственных, не всем понятных целей.
«Уже целых три месяца продолжается эта истерика на „БК55“. Дважды в неделю выходят порочащие материалы, причем порочат всех — вплоть до прокуроров и губернатора области. У любого здравомыслящего человека возникает вопрос: зачем? И не может не возникнуть подозрение, что это проплаченная кем-то кампания. Я лично в этом уверена. Великий „правдоруб“ по фамилии Сусликов всегда отрабатывал и сейчас отрабатывает чьи-то деньги…», — сообщила Энверова в беседе с Городом55.
При этом компании «Руском-Агро» чужие участки не нужны — об этом рассказал министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа. Тем не менее в издании «БК55» регулярно появляются публикации, в которых фермер Геннадий Руль заявляет об оказанном на него давлении.
Представители власти высказались о ситуации, но происходящее «изнутри» гораздо подробнее знают местные жители. Поэтому Город55 пообщался с сельчанами и другими фермерами, чтобы узнать, что те знают о деятельности фермера Геннадия Руля, уже ставшего известным после шумихи в СМИ.
Так, местный житель Виталий Кудринский занимается бизнесом в районе и владеет землей в Воскресенском сельском поселении, однако подробности «громкого» конфликта фермера с Темури Латария прошли мимо него.
«У Геннадия Руля животноводство, поля. Он давно занимается. Я у него работал с 2019 по 2021 годы. Про конфликт с агрохолдинг по поводу земли слышал, но каких-то подробностей не знаю», — рассказал Виталий Кудринский.
Другой сельскохозяйственник — ныне пастух из деревни Петровка Александр Гусев — также ранее трудился на ферме Руля. И характеристику своему экс-работодателю он дал весьма красноречивую.
«Хозяйство у него большое, но толку от него нет. Людей находит, они работают месяц-два, а потом он их „кидает“, других находит. Я механизатором у него долго работал. Про землю мельком слышал. Я читал в интернете, что он жаловался: „Вот, хотят у меня землю отжать“. А я в комментариях написал — сколько он сам земли „отжал“, какое „кидалово“. Ничего он мне не ответил. Последний раз я год работал и ушел. И сын мой работал там, и племянник. Он так и не отдал деньги ни им, ни мне. Я у него за долг телят забрал, так он меня чуть не посадил. Ничего путевого сказать не могу», — поделился Александр.
Местный житель Виталий Окишев живет в селе Воскресенка Калачинского района, держит подсобное хозяйство, выращивает баранов и гусей. Он рассказал нашему изданию о фермерском хозяйстве Руля.
«Не знаю, кто там и что пытается у него забрать. Просто он уже зажравшийся олигарх. Сколько он народу „перекидал“ с землей, с паями. Сколько у него людей работало, 99% из них он с зарплатой „зашвырнул“. Естественно, неустроенные они были, налоги он не платил», — сообщил сельчанин.
Виталий Окишев рассказал подробнее о возможных махинациях с земельными паями, при помощи которых фермер Геннадий Руль уходил от своих обязательств.
«Люди землю ему давали в аренду, что он землей пользуется и каждый год отдает 2 тонны зерна. Он то отдает, то не отдает. Люди уходят к другим фермерам. Например, люди ушли к другому человеку, а он приезжает и говорит: „Мое поле“. Загоняет трактор, который травит поля, сжигает их пшеницу и засеивает свой ячмень. Земли перед Воскресенкой и на Стародубке к Калачинску относятся. Земля муниципальная, а он садит все, как на своей земле», — объяснил Окишев.
Окишев заявил, что уже сталкивался с угрозами в свою сторону из-за нелестных высказываний в сторону Руля. Сельчанин прослеживает в этом интересы фермера, который может намеренно скрывать возможные проблемы с его фермерским хозяйством.
«Ко мне приезжали и угрожали. То ли милиция, то ли типа милиция. Двое подходили, брючки и рубашки наглаженные. Корочку быстро показали, я и не понял, кто это. Сказали: „Будешь заявление писать? Наркотики тебе не подкидывали? Подкину“. Я так понимаю, что это Руля люди. Я их не боюсь», — заключил мужчина.
Как выяснилось во время подготовки материала, Геннадий Руль в начале года обращался к главе Михайловского сельского поселения в Кормиловском районе Сергею Ермолаеву, рассчитывая получить от него «компромат» на «Руском-Агро». Местное животноводческое хозяйство, где когда-то разводили племенной скот, давно находится в глубоком упадке — и Руль предложил Ермолаеву заявить в СМИ, что виноват в этом агрохолдинг.
«Он начал издалека — про родителей стал расспрашивать, — рассказал глава Михайловки Городу55. — Потом озвучил про „конфликт“ с Темури Отарьевичем. Просил на телевидении или еще где-то рассказать, что будто бы „Руском“ положил хозяйство на лопатки. Я говорю: нет, я не могу этим заниматься, потому что у меня „Руском“ — основной арендатор земли. И я регулярно туда обращаюсь за помощью, всегда помогают. Я, если б не „Руском“, уже сдох бы давно! Ведь денег в бюджете всегда катастрофически не хватает. А с „Рускомом“ работать можно и нужно».
По словам Ермолаева, упадок Михайловки начался до прихода «Руском-Агро» и по вине совсем других людей.
«Кто виноват? Я ему откровенно сказал: „Скажите спасибо Леониду Константиновичу. Он поддерживать перестал“. При чем тут вообще „Руском“? Ему осталось то, что было после Шушубаева ненужное», — высказался Сергей Ермолаев.
Не с первой попытки, но все-таки удалось узнать и мнение самого фермера Геннадия Руля. Правда, предприниматель был немногословен. Корреспондент Города55 дозвонился фермеру, чтобы узнать, сколько раз и по какому поводу к нему обращались сотрудники агрохолдинга «Руском».
«Не надо мне задавать вопросы. Вы задайте вопросы Латарии. Вы с ним работаете, ему и задавайте. Я ни на какие вопросы отвечать не буду», — коротко сообщил фермер.
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Внимание к ситуации с землями Геннадия Руля нельзя назвать необоснованным: местные жители стали активнее высказывать свою гражданскую позицию и рассказывать о нарушениях на фермах предпринимателя, а потому есть надежда, что их станет меньше. Однако подобная реакция Геннадия Руля на происходящее наводит на две мысли: либо фермер действительно пытается спрятать нарушения, подняв шумиху через СМИ и соцсети, либо хочет услышать предложения с более выгодной ценой за свою землю, не предлагая своих вариантов разрешения ситуации.
Редакция Города55 будет следить за развитием событий.