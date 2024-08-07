Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель

Внимание к ситуации с землями Геннадия Руля нельзя назвать необоснованным: местные жители стали активнее высказывать свою гражданскую позицию и рассказывать о нарушениях на фермах предпринимателя, а потому есть надежда, что их станет меньше. Однако подобная реакция Геннадия Руля на происходящее наводит на две мысли: либо фермер действительно пытается спрятать нарушения, подняв шумиху через СМИ и соцсети, либо хочет услышать предложения с более выгодной ценой за свою землю, не предлагая своих вариантов разрешения ситуации.