Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля

— Это также была работа с обращениями граждан. Дело в том, что мне поступило несколько обращений о его незаконной деятельности. Речь шла о его элеваторе вблизи деревни Стародубка, который не имеет проекта, не зарегистрирован в реестре опасных объектов, не имеет ограждения, не обеспечен мерами противопожарной безопасности, на котором также неофициально работают привезенные откуда-то работники. Первоначально люди не подписались под обращением, поясняя, что они боятся за свою жизнь и за свои семьи. Но потом, когда в интернете разразилась вся эта кампания по защите «лучшего фермера Омской области», как его величают на «БК55», люди уже возмутились по-настоящему. Еще несколько письменных обращений появилось у меня.