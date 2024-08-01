Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
— Издание «БК55» примерно с января этого года регулярно упоминает вас в материалах, связанных с Геннадием Рулем. По мнению издателя, проверки в отношении фермера якобы начались с ваших «доносов». Расскажите, почему, по вашему мнению, в СМИ транслируется такая мысль?
— Одним из важных направлений депутатской деятельности является работа с обращениями граждан. Обращения ко всем депутатам поступают постоянно — и на личных приемах граждан, и письменные по почте, и по электронной почте, и по телефону, и даже в социальных сетях. Все эти обращения депутат обязан отработать и дать ответ обратившемуся гражданину в установленный законом срок. А это 30 дней.
По большинству обращений приходится направлять письма и запросы в государственные структуры, областные министерства, главам муниципальных районов. А поскольку по каждому обращению почти всегда мне приходится обращаться в несколько адресов — в два, три, а то и в четыре адреса, — представьте, сколько писем за это время мною направлено. И ни разу за все это время никому не пришло в голову назвать мою работу с обращениями граждан «доносом».
Согласно словарю, донос — это тайное сообщение представителю власти, начальнику о чьей-нибудь противозаконной деятельности. Данное определение совершенно не подходит к описанию работы депутата с обращениями граждан. Никакой тайны в этой работе нет. Тем более что гражданин, обращаясь к депутату, дает письменное согласие на обработку его персональных данных. Каждое письмо имеет свои реквизиты.
Для меня совершенно очевидно, что, применяя в своих статьях слово «донос» в отношении моей депутатской деятельности, автор пытается меня скомпрометировать, опорочить, извратить смысл и сущность работы депутата.
Мне представляется, что слово «донос» не случайно появилось в этой дискредитирующей меня информационной кампании. Видимо, эта деятельность по написанию доносов близка автору этих текстов. Видимо, доносы писал. А может быть, и пишет до настоящего времени.
Вы задали вопрос о публикациях на сайте «БК55» негативного характера в отношении моей депутатской деятельности и компании, в которой я работаю. Я уверена, что вы, как и я, обратили внимание на множество ссылок на ранее опубликованные в этом же издании материалы. То есть на самих себя. Получается, ложь ссылается на предыдущую ложь. Либо лжец ссылается на себя самого, на свои лживые измышления, не имеющие доказательств.
В журналистской среде есть такой термин — «джинса». Он понятен каждому мало-мальски грамотному журналисту. «Джинсу» от истинного журналистского материала отличает недостоверность информации, непоследовательность мыслей, недостаток материала. Эти и другие признаки разоблачают заказной текст. Корреспондент дает собственную оценку событию, навешивает «ярлыки», обращается к сомнительным источникам, вырывает из контекста фразы, утаивает важную информацию. Это «джинса» в чистом виде. Поэтому даже журналисты других изданий, которые ранее работали на «БК55», так эмоционально отреагировали на эту махровую «джинсу».
— Проверки работы фермерского хозяйства Геннадия Руля — тоже результат депутатской деятельности?
— Это также была работа с обращениями граждан. Дело в том, что мне поступило несколько обращений о его незаконной деятельности. Речь шла о его элеваторе вблизи деревни Стародубка, который не имеет проекта, не зарегистрирован в реестре опасных объектов, не имеет ограждения, не обеспечен мерами противопожарной безопасности, на котором также неофициально работают привезенные откуда-то работники. Первоначально люди не подписались под обращением, поясняя, что они боятся за свою жизнь и за свои семьи. Но потом, когда в интернете разразилась вся эта кампания по защите «лучшего фермера Омской области», как его величают на «БК55», люди уже возмутились по-настоящему. Еще несколько письменных обращений появилось у меня.
Один из этих граждан даже приехал ко мне в общественную приемную, чтобы лично узнать, что с его обращением и будут ли приняты какие-то меры. В личном разговоре мне рассказали столько фактов о незаконной деятельности этого персонажа, что даже волосы на голове шевелились. Человек настолько распустился в связи со своей многолетней безнаказанностью, что уже вообще «не видит берегов». Люди для него — ничто. Работают у него неофициально, зарплату платит «вчерную» и еще постоянно обманывает, недоплачивает. Налоги, таким образом, не платит. Обманывает государство. Мне были названы конкретные фамилии людей, которых он обидел и за которых некому заступиться.
Действительно, я впервые столкнулась с обращением о таких многочисленных нарушениях законодательства отдельным фермером. Никогда раньше мне ничего подобного не поступало. Скорее всего, людей подтолкнула ко мне обратиться именно эта истерика в отдельно взятом издании — «БК55».
Несколько сотен обращений, поступивших ко мне за 5 лет, касались жизненно важных для людей вопросов: дорог, воды, медицины, пенсионного обеспечения, капремонта домов, обеспеченности школ и клубов оборудованием, поддержки спортивных команд и многого другого. Работа с обращениями регламентирована федеральным законом «Об обращениях граждан» и практически всегда включает в себя переписку с государственными структурами. Меня как депутата и как человека радует, что множество обращений моих избирателей мне удается решить положительно. И это тоже факт. И это подтверждают люди, даже в комментариях к материалам, размещаемым мною в моих аккаунтах.
— Наши коллеги заявляют, что у Геннадия Руля пытаются таким образом забрать земли, указав на нарушения. Насколько это правдоподобная версия?
— Сама тема, что у фермера по фамилии Руль пытаются «отжать» его земли, — прошу прощения за еще один термин из арсенала «ярлыков», навешиваемых этим мутным изданием «БК55», — выглядит более чем странно. Опять махровая «джинса».
Как следует из самих же статей, размещенных в этом издании, с фермером по фамилии Руль было всего два разговора по теме его земель. Первый разговор состоялся в кабинете губернатора Хоценко, где ему было предложено либо выгодно продать участок земли под крупный инвестиционный проект, либо поменять его на другой, либо еще какой-то свой вариант предложить. И второй разговор с ним состоялся уже в Калачинском районе, когда туда приезжал министр сельского хозяйства Дрофа. Все разговоры с этим фермером закончились на этом, потому что он повел себя неконструктивно. Никто никаких предложений ему больше не делал. Свет же не сошелся клином на его земле…
Но уже целых три месяца продолжается эта истерика на «БК55». Дважды в неделю выходят порочащие материалы, причем порочат всех — вплоть до прокуроров и губернатора области. У любого здравомыслящего человека возникает вопрос: зачем? И не может не возникнуть подозрение, что это проплаченная кем-то кампания. Я лично в этом уверена. Это и бывшие сотрудники этого издания подтверждают. Великий «правдоруб» по фамилии Сусликов всегда отрабатывал и сейчас отрабатывает чьи-то деньги.
— После проверок по вашим депутатским запросам действительно нашли нарушения?
— На свои обращения в надзорные органы я получила ответы, из которых следует, что нарушения в деятельности фермера по фамилии Руль действительно установлены. Сибирское управление Ростехнадзора сообщило о проведенной проверке совместно с Калачинской межрайонной прокуратурой, которая выявила многочисленные факты нарушений, практически по каждому пункту, по которому обратились ко мне люди. Подтвердилось, что опасный производственный объект не зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, объект не огорожен, отсутствует (не представлена проверяющим) проектная документация на опасный производственный объект, не приняты меры огне- и взрывозащиты и т. д. А ведь этот опасный объект находится практически в населенном пункте, рядом с жилыми домами и со школой. Именно это и вызвало опасения у людей.
Из ответа Управления Россельхознадзора следует, что на данном опасном производственном объекте имеются здания, не поставленные на кадастровый учет, а также часть земельного участка под объектом используется самовольно.
Затем в СМИ появилась информация, что этот фермер гербицидами потравил пчел у местных пчеловодов. Причем сначала сам предложил им выставить ульи на своих полях, позже потребовал с них плату за это, а потом произвел обработку полей гербицидами. При этом, опять же, нарушая закон, никаких предупреждений о предстоящей обработке не сделал. Пчелы, конечно, погибли. Пчеловоды понесли убытки.
Потом из СМИ мы услышали про обнаруженный скотомогильник, который пытались на глазах у корреспондентов Омского телевидения зарыть в землю трактором, принадлежащим этому фермерскому хозяйству.
После всего этого у меня появилась устная информация от жителей Калачинского района о том, что поле, находящееся между деревней Стародубка и селом Воскресенка (а это более 200 гектаров) фермер по фамилии Руль много лет на глазах у всех жителей использует самовольно. Договоры аренды земли не оформлены, арендная плата в бюджет не поступает, налоги не платятся. Это только об одном поле речь. А вообще, по словам жителей, у этого фермера более 1 тысячи гектаров земли, которой он много лет пользуется незаконно, без оформления договоров аренды, то есть бесплатно. Это колоссальный ущерб бюджету. И все эти факты, я убеждена в этом, требуют проведения проверок соответствующими органами.
Сейчас уже у меня появилась устная информация, что людям, обратившимся ко мне, угрожают, пытаются их запугать. Подъезжают какие-то незнакомые мужчины и прямым текстом говорят: если не прекратишь жаловаться, у тебя в доме будет кое-что найдено, получишь массу проблем. Я лично со многими фермерами знакома в разных районах области, но такого беспредела нигде не встречала.
Все эти факты, несомненно, известны изданию «БК55», но они по-прежнему величают этого нарушителя «лучшим фермером Омской области».
На самом деле я думаю, что у фермера по фамилии Руль великое множество нарушений, которые могут выявить только проверки. Сам этот фермер все свои нарушения знает, и знает о последствиях, которые для него могут наступить — именно поэтому организовал эту истерику на «БК55». Видимо, использует принцип «Лучшая защита — это нападение». Ну, а это издание давно зарекомендовало себя определенным образом в такого сорта дезинформационных кампаниях. Как выразились сами журналисты, это просто «мочилово».
И всем сейчас интересно, а испугается ли прокуратура и другие государственные структуры. Все сейчас за этим наблюдают, и я в том числе…
— По факту обнаруженных нарушений было назначено какое-то наказание? Закон предусматривает наказание вплоть до многомиллионных штрафов.
— Меня очень удивило, что по фактам этих многочисленных нарушений законодательства фермеру вынесены предостережения. То есть, если выразиться по-простому, ему просто погрозили пальчиком: ай-яй-яй, дяденька, нехорошо так делать… А нарушения-то по-прежнему не устранены. Все как было, так и есть.
И еще меня удивило, что слово нарушителя (я бы тут применила слово «злостного») почему-то принимается во внимание в ущерб мнению людей, которые просят их защитить, и в ущерб мнению депутата регионального парламента, которая пытается их защитить. И это на фоне всех этих визгов и улюлюканий на «БК55». Это вызывает много вопросов…
— В материалах СМИ вас по какой-то причине называют «карманным» депутатом Темури Латария. Как вы думаете, почему сложилось такое мнение? (Светлана Энверова занимает пост заместителя генерального директора «Руском-Агро». — Прим. ред.).
— Я в законодательном собрании не новичок, депутатом являюсь уже 5 лет, работаю в двух комитетах бок о бок с моими коллегами, ни один из которых не сможет вспомнить случая, когда бы я лоббировала интересы компании, в которой я работаю. Ни разу на повестку дня заседания моих комитетов я не вынесла ни одного вопроса, касающегося моей профессиональной деятельности. При этом я активно участвую в формировании плана работы своих комитетов, множество вопросов предложены именно мной, но касаются они жителей моих сельских районов, их проблем и запросов, которые они озвучивают мне. Это факт, который я могу подтвердить. Все предложения подаются в комитет официальным письмом.
Что касается работы с обращениями и моей переписки с различными ведомствами, это тоже никак не касается моей профессиональной деятельности. Ни в одно ведомство от меня никогда не поступало обращений в интересах компании, в которой я работаю. Это тоже факт. Все обращения регистрируются и в моей приемной как исходящая корреспонденция, и в тех ведомствах, куда они направлены, как входящие документы. Ни в одной структуре таких моих обращений нет.
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Героиня нашего интервью подробно рассказала, почему ее работу как депутата нельзя воспринимать как ангажированную. Но одного мнения мало: Город55 следит за ситуацией вокруг земель предпринимателя Геннадия Руля.