Осень в августе. На Омскую область движется циклон с мощным похолоданием

Так, по предварительным данным сервиса Ventusky, в третьей декаде месяца циклон с Урала принесет в Омскую область похолодание. В период с 16 по 21 августа столбик термометра будет держаться в пределах +17… +21 градусов. В эти же числа синоптики прогнозируют дожди и грозы.