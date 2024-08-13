Осень в августе. На Омскую область движется циклон с мощным похолоданием

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В середине последнего летнего месяца погода преподнесла омичам приятный сюрприз. 13 и 14 августа в регион пришло потепление до +26, однако уже в конце недели температура начнет понижаться.
Так, по предварительным данным сервиса Ventusky, в третьей декаде месяца циклон с Урала принесет в Омскую область похолодание. В период с 16 по 21 августа столбик термометра будет держаться в пределах +17… +21 градусов. В эти же числа синоптики прогнозируют дожди и грозы.
А в четверг, 22 августа, из-за циклона, который зайдет на наш регион с Алтайского края, температура резко опустится до +15 градусов. Такая погода продержится до 23-го числа, а 24 августа — снова потеплеет до +21.