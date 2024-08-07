Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Осень в нашем регионе пройдет спокойно и без неожиданных сюрпризов. Средняя температура воздуха в сентябре будет в пределах +10 градусов.
По информации Гидрометцентра РФ, погода будет соответствовать средним показателям для первого месяца осени. При этом на севере Сибирского федерального округа возможны мощные дожди, но в Омске их не предвидится.
Также в сентябре в городе и области выпадает в среднем 29 миллиметров осадков. Заметим, что это почти в два раза меньше, чем в июле. По многолетним наблюдениям, в сентябре в среднем бывает всего шесть дней с осадками более 1 миллиметра.
Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет омичей в последний месяц лета. В начале августа температура была очень высокой, но теперь она начала постепенно снижаться. Синоптики обещают, что во второй половине месяца температура воздуха будет составлять 18-20 градусов со знаком плюс, и сильной жары больше не предвидится.