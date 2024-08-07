gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

иллюстрация

Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью

7 августа 2024, 06:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, какая погода ожидается в Омской области осенью

Средняя температура воздуха составит +10 градусов.

Осень в нашем регионе пройдет спокойно и без неожиданных сюрпризов. Средняя температура воздуха в сентябре будет в пределах +10 градусов.

По информации Гидрометцентра РФ, погода будет соответствовать средним показателям для первого месяца осени. При этом на севере Сибирского федерального округа возможны мощные дожди, но в Омске их не предвидится.

Также в сентябре в городе и области выпадает в среднем 29 миллиметров осадков. Заметим, что это почти в два раза меньше, чем в июле. По многолетним наблюдениям, в сентябре в среднем бывает всего шесть дней с осадками более 1 миллиметра.

прогноз на осень в Омской областипрогноз на осень в Омской области
прогноз на осень в Омской области
Фото: Гидрометцентр РФ

Ранее Город55 рассказывал, какая погода ждет омичей в последний месяц лета. В начале августа температура была очень высокой, но теперь она начала постепенно снижаться. Синоптики обещают, что во второй половине месяца температура воздуха будет составлять 18-20 градусов со знаком плюс, и сильной жары больше не предвидится.

Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Узнать подробнее
Читайте также:
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождяхСюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусовБудьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
#Общество#Погода#Омск#Омская область#Новости#Температура#Гидрометцентр#Осень#Осадки#Дожди#Холод#Минусовая температура#Температура воздуха#Перепады температуры#Сентябрь
Подпишитесь
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
Сегодня, 02:58
Оценили в 53 млн. В Омске выставили на продажу двухэтажное здание у «Зеленой реки»
Сегодня, 05:39
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
Вчера, 05:09
«Омск — мой главный город»: гендиректор ХК «Авангард» признался в любви к омичам
Сегодня, 06:20
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
Сегодня, 06:00