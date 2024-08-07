Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью

Также в сентябре в городе и области выпадает в среднем 29 миллиметров осадков. Заметим, что это почти в два раза меньше, чем в июле. По многолетним наблюдениям, в сентябре в среднем бывает всего шесть дней с осадками более 1 миллиметра.