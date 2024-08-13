В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности

Последующие дни, наоборот, порадуют жителей области теплом. По ночам будет +11…+16 градусов, днем же на градусниках отобразится +21… +26. Омрачат одни из последних теплых августовских дней осадки. Область зальет дождями разной интенсивности. Не обойдется в отдельных районах и без гроз, а также сильного ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Напомним, ранее Город55 рассказывал, когда на этой неделе наступит самый дождливый день.