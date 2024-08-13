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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Иллюстрация

В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности

13 августа 2024, 07:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

На Омск в ближайшее время обрушатся дожди разной интенсивности

В отдельных районах области, по прогнозам синоптиков из Обь-Иртышского УГМС, возможны грозы.

В Омск после нескольких холодных дней с ночной температурой до +8 градусов возвращается тепло. По информации Обь-Иртышского УГМС, на прошлых выходных формирование погодных условий в регионе происходило в поле повышенного атмосферного давления.

Уже сегодня, 13 августа, воздух в Омской области прогреется до +18… +23, но местами возможно пройдут слабые дожди. Такая погода сохранится из-за того, что регион остается в антициклональном поле.

«С 13 августа и до конца рабочей недели на погодные условия будет оказывать влияние циркуляция циклона, который во вторник начнет смещаться с запада к нашему региону», — заявили синоптики.
Погода с 14 по 16 августаПогода с 14 по 16 августа
Погода с 14 по 16 августа
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Последующие дни, наоборот, порадуют жителей области теплом. По ночам будет +11…+16 градусов, днем же на градусниках отобразится +21… +26. Омрачат одни из последних теплых августовских дней осадки. Область зальет дождями разной интенсивности. Не обойдется в отдельных районах и без гроз, а также сильного ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Напомним, ранее Город55 рассказывал, когда на этой неделе наступит самый дождливый день.

Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
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#Юлия Истомина#Общество#Погода#Омск#Омская область#Потепление#Циклон#Новости#Дождь#Обь-Иртышское УГМС
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