В антициклональном поле. На Омск снова обрушатся дожди разной интенсивности

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В Омск после нескольких холодных дней с ночной температурой до +8 градусов возвращается тепло. По информации Обь-Иртышского УГМС, на прошлых выходных формирование погодных условий в регионе происходило в поле повышенного атмосферного давления.
Уже сегодня, 13 августа, воздух в Омской области прогреется до +18… +23, но местами возможно пройдут слабые дожди. Такая погода сохранится из-за того, что регион остается в антициклональном поле.
«С 13 августа и до конца рабочей недели на погодные условия будет оказывать влияние циркуляция циклона, который во вторник начнет смещаться с запада к нашему региону», — заявили синоптики.
Последующие дни, наоборот, порадуют жителей области теплом. По ночам будет +11…+16 градусов, днем же на градусниках отобразится +21… +26. Омрачат одни из последних теплых августовских дней осадки. Область зальет дождями разной интенсивности. Не обойдется в отдельных районах и без гроз, а также сильного ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Напомним, ранее Город55 рассказывал, когда на этой неделе наступит самый дождливый день.