Стало известно, сколько мороженого и сладкой ваты омичи съели на День города

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Сегодня Сергей Шелест поделился с омичами информацией о том, сколько мороженого, напитков и сладкой ваты было продано в День города. Оказалось, что за два праздничных дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров безалкогольных напитков и 1600 порций сладкой ваты.
«В День города в центре Омска было развернуто около 500 точек общественного питания. Предприниматели рассказали об итогах своей работы. В топ самых продаваемых продуктов вошли мороженое, напитки и сладкая вата», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Также праздник не обошелся без любимых шашлыков и плова.
Ранее Город55 рассказывал, что День города прошел спокойно и без происшествий. Омичи не нарушали порядок, не шумели и не злоупотребляли алкоголем. Они просто наслаждались хорошей музыкой и праздничной атмосферой. Посмотреть, как прошел концерт на Соборной площади, можно здесь.