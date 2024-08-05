Стало известно, сколько мороженого и сладкой ваты омичи съели на День города

Сегодня Сергей Шелест поделился с омичами информацией о том, сколько мороженого, напитков и сладкой ваты было продано в День города. Оказалось, что за два праздничных дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров безалкогольных напитков и 1600 порций сладкой ваты.