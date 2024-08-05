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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

иллюстрация

Стало известно, сколько мороженого и сладкой ваты омичи съели на День города

5 августа 2024, 10:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
За два дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров напитков и 1,6 порций сладкой ваты.

Сегодня Сергей Шелест поделился с омичами информацией о том, сколько мороженого, напитков и сладкой ваты было продано в День города. Оказалось, что за два праздничных дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров безалкогольных напитков и 1600 порций сладкой ваты.

«В День города в центре Омска было развернуто около 500 точек общественного питания. Предприниматели рассказали об итогах своей работы. В топ самых продаваемых продуктов вошли мороженое, напитки и сладкая вата», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Также праздник не обошелся без любимых шашлыков и плова.

Ранее Город55 рассказывал, что День города прошел спокойно и без происшествий. Омичи не нарушали порядок, не шумели и не злоупотребляли алкоголем. Они просто наслаждались хорошей музыкой и праздничной атмосферой. Посмотреть, как прошел концерт на Соборной площади, можно здесь.

Омичи отпраздновали День города трезво и без происшествий
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