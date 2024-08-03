Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В День города в Омске прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P», в мероприятии участвовали почти 80 любителей сплавов. Мероприятие проходило параллельно с главной дистанцией Сибирского международного марафона.
Сплав начался в районе железнодорожного вокзала от улицы Рождественского, на затоне Речпорта, а финишировали участники на пляже на Кемеровской. Длина дистанции составила 8 километров.
«Эмоции зашкаливают, сейчас у нас проходит здесь концерт, далее будет пенная вечеринка. Надеюсь наш фестиваль станет традиционным и мы его будем проводить ежегодно», — поделился организатор Игорь Польшин.
Участница фестиваля «Омский S.U.P» Евгения Казарикова также отметила, что мероприятие было организовано отлично.
«Сплав был очень классный, эмоциональный. Все было сплоченно. Вообще в первый раз я встала на доску в прошлом году, а сейчас даже задумываюсь купить себе сап-борд», — поделилась участница.