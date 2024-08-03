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Published Сегодня, 12:44

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Первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P» собрал почти 80 участников

В День города в Омске прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S. U. P»

3 августа 2024, 12:44
Фото: Антон Попурей

Первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P» собрал почти 80 участников

В День города на Иртыше прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P», в нем приняли участие почти 80 омичей.

В День города в Омске прошел первый фестиваль сапсерфинга «Омский S.U.P», в мероприятии участвовали почти 80 любителей сплавов. Мероприятие проходило параллельно с главной дистанцией Сибирского международного марафона.

Сплав начался в районе железнодорожного вокзала от улицы Рождественского, на затоне Речпорта, а финишировали участники на пляже на Кемеровской. Длина дистанции составила 8 километров.

«Эмоции зашкаливают, сейчас у нас проходит здесь концерт, далее будет пенная вечеринка. Надеюсь наш фестиваль станет традиционным и мы его будем проводить ежегодно», — поделился организатор Игорь Польшин.

Участница фестиваля «Омский S.U.P» Евгения Казарикова также отметила, что мероприятие было организовано отлично.

«Сплав был очень классный, эмоциональный. Все было сплоченно. Вообще в первый раз я встала на доску в прошлом году, а сейчас даже задумываюсь купить себе сап-борд», — поделилась участница.
В Омске открылся международный фестиваль по силовому экстриму «Сила Сибири»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мероприятие#Фестиваль#Мероприятия#Новости#Массовые мероприятия#Фестиваль сапсерфинга
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