Омичи отпраздновали День города трезво и без происшествий

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
День города в Омске прошел мирно и без происшествий, об этом рассказали в администрации. Праздник растянулся на 3 и 4 августа. Насыщенные мероприятия проходили во всех ключевых точках города и никто из омичей не успел заскучать.
В местах скопления людей дежурили 110 народных дружинников вместе с сотрудниками полиций.
«Во время проведения массовых мероприятий нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено», — сообщили в омской мэрии.
Напомним, что для омичей в этот день выступали группы «Супер Good», Tequila Band, Кузя из «Универа» и коллектив PIZZA. Подробнее о концерте и исполненных треках можно почитать в нашем репортаже.