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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Омске День города прошел мирно и без происшествий

Омичи отпраздновали День города трезво и без происшествий

5 августа 2024, 06:36
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В Омске День города прошел мирно и без происшествий

Омичи не буянили и не напивались, а просто наслаждались хорошей музыкой и праздничной атмосферой. Салюта в этом году на празднике не было.

День города в Омске прошел мирно и без происшествий, об этом рассказали в администрации. Праздник растянулся на 3 и 4 августа. Насыщенные мероприятия проходили во всех ключевых точках города и никто из омичей не успел заскучать.

В местах скопления людей дежурили 110 народных дружинников вместе с сотрудниками полиций.

«Во время проведения массовых мероприятий нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено», — сообщили в омской мэрии.

Напомним, что для омичей в этот день выступали группы «Супер Good», Tequila Band, Кузя из «Универа» и коллектив PIZZA. Подробнее о концерте и исполненных треках можно почитать в нашем репортаже.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Праздники#День города#Новости#Массовые мероприятия
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