«Пицца» и Кузя со «Шнягой шняжной»: в центре Омска прошел концерт в честь Дня города

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
День города в Омске завершился большим концертом на Соборной площади. Тысячи омичей пришли послушать любимых исполнителей. Сначала на сцену вышли местные коллективы «Супер Good» и Tequila Band.
После перед собравшимися выступил Виталий Гогунский. Артист известен, как исполнитель роли Кузи в сериале «Универ». Не обошлось и без фирменной песни «Шняга шняжная». Соборная площадь активно подпевала.
Виталий Гогунский после концерта рассказал, что ему понравился Омск.
«Живу с видом на набережную. Очень красиво, очень спокойно, очень тихо. Сегодня День города, много красивых девушек на улице. Праздничная атмосфера. Вижу только яркие и лучшие стороны города», — сообщил артист.
Завершился праздничный день большим концертом группы PIZZA. Музыканты впервые выступили в Омске.
«Сегодня в ваш день, в ваш прекрасный вечер мы споем несколько наших любимых песен», — сказал солист группы Сергей Приказчиков.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской крепости состоялась масштабная реконструкция исторического боя.