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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

«Пицца» и Кузя со «Шнягой шняжной»: в центре Омска прошел концерт в честь Дня города

«Пицца» и Кузя со «Шнягой шняжной»: в центре Омска прошел концерт в честь Дня города

3 августа 2024, 17:43
Фото: gorod55.ru
На Соборную площадь пришли тысячи омичей, чтобы отметить праздник.

День города в Омске завершился большим концертом на Соборной площади. Тысячи омичей пришли послушать любимых исполнителей. Сначала на сцену вышли местные коллективы «Супер Good» и Tequila Band.

Фото: gorod55.ru

После перед собравшимися выступил Виталий Гогунский. Артист известен, как исполнитель роли Кузи в сериале «Универ». Не обошлось и без фирменной песни «Шняга шняжная». Соборная площадь активно подпевала.

Фото: gorod55.ru

Виталий Гогунский после концерта рассказал, что ему понравился Омск.

«Живу с видом на набережную. Очень красиво, очень спокойно, очень тихо. Сегодня День города, много красивых девушек на улице. Праздничная атмосфера. Вижу только яркие и лучшие стороны города», — сообщил артист.

Завершился праздничный день большим концертом группы PIZZA. Музыканты впервые выступили в Омске.

«Сегодня в ваш день, в ваш прекрасный вечер мы споем несколько наших любимых песен», — сказал солист группы Сергей Приказчиков.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской крепости состоялась масштабная реконструкция исторического боя.

Обратно через века. Омская крепость стала ареной масштабного исторического сражения
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Музыка#Омск#Реконструкция#День города#История#Концерт#Соборная площадь#Праздник#Город55#Виталий Гогунский
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