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Седельниковский район

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2024
В Омской области пришлось срочно искать нового перевозчика на популярный маршрут
Речь идет об автобусе, который соединяет Седельниково, Муромцево и Омск. Предыдущий перевозчик не захотел продолжать работать на маршруте.
31 июля, 07:57
Перелом черепа и ушиб мозга. Омич в гневе чуть не убил соседа табуреткой
За свое агрессивное поведение мужчине придется отвечать перед судом. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.
31 июля, 07:06
Застолье закончилось трагедией. Житель Омской области из ревности убил знакомого
18 июля, 04:39
В омском селе, где гроб перевозили через реку, будут проектировать мост
В настоящее время в Новоуйке восстановили временную переправу через реку Шайтанка.
2 июля, 07:53
2023
Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог
27 ноября 2023, 04:56
В Омской области предприниматель выкупил столетнее здание библиотеки с землей
24 октября 2023, 02:53
Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции
3 сентября 2023, 08:28
Чистка ауры и залог злым силам. Омичка отдала гадалке 666 тысяч рублей
После обращения к ясновидящей у женщины только прибавилось проблем.
6 августа 2023, 08:34
Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии
Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.
12 июля 2023, 10:27
В двух районах Омской области продолжают ремонтировать сразу три участка дороги
4 июля 2023, 12:08
Омич разрезал сейф шлифовальной машинкой в почтовом отделении и украл деньги
Злоумышленника задержали в соседнем районе.
19 июня 2023, 11:12
В Омской области отключили свет из-за угрозы пожаров
Электричество дадут, когда стихнет ветер.
28 апреля 2023, 12:07
Остались жена и двое детей. В Омской области простились с погибшим в СВО
В Седельниковском районе похоронили мобилизованного военнослужащего.
26 января 2023, 08:25
2022
В Омской области ветка дерева пробила лесорубу голову
Сейчас пострадавший находится в реанимации районной больницы.
12 декабря 2022, 05:57

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