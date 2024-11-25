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Минпром

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В Омской области собираются создать министерство науки и высшего образования
25 ноября, 08:33
В Омской области переназначили замминистра Хаирова на его же пост
16 августа, 03:41
Предпочел работать среди живых. Экс-глава омских кладбищ устроился на новую работу
31 июля, 04:52
2023
Заместителем министра промышленности Омской области назначили Бари Хаирова
17 августа 2023, 10:27
2022
В Омской области официально заработали два обновленных министерства
Из минпрома Омской области официально выделили министерство цифрового развития и связи.
18 октября 2022, 05:09

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