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Сергей Угрюмов

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2024
Предпочел работать среди живых. Экс-глава омских кладбищ устроился на новую работу
31 июля, 04:52
2023
Сокрушительный ураган, жалобы омичей на транспорт, бесплатный концерт Чичериной
9 июля 2023, 12:51
Муниципальные кладбища Омска остались без руководителя
Сергей Угрюмов покинул свой пост по истечении срока контракта.
4 июля 2023, 13:45
Решать вопрос с субсидией для Фонда промышленности будет главный омский похоронщик
17 февраля 2023, 09:06
2022
В Омске в очередной раз сменился директор муниципальных кладбищ
Спустя полтора года после назначения предыдущего директора.
4 июля 2022, 11:08

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