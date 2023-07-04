Муниципальные кладбища Омска остались без руководителя

Сергей Угрюмов пришел работать в КСУ 1 июля 2022 года. До назначения он трудился в различных предприятиях Омска, а с 2013 года значится исполнительным директором ООО «Сибирская тара». Предшественницей Угрюмова на этом посту была Ольга Котюргина. Именно она и будет исполнять обязанности директора.