Муниципальные кладбища Омска остались без руководителя

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В минувшую пятницу, 30 июня, директор «Комбината специальных услуг» Сергей Угрюмов покинул свой пост. Он проработал на это должности один год.
«Со мной изначально заключали контракт на год. Меня пригласили, чтобы выправить финансовую ситуацию, до которой довели предприятие предыдущие руководители. За время моей работы в должности не допущены задержки платежей арендной платы и коммунальных услуг, а также заработной платы сотрудникам. Я выполнил свою задачу», — сообщил Сергей Угрюмов изданию «Омск-Регион».
Сергей Угрюмов пришел работать в КСУ 1 июля 2022 года. До назначения он трудился в различных предприятиях Омска, а с 2013 года значится исполнительным директором ООО «Сибирская тара». Предшественницей Угрюмова на этом посту была Ольга Котюргина. Именно она и будет исполнять обязанности директора.