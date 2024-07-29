В Омске экстренно приземлился самолет из Москвы

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Стало известно, что сегодня утром, 29 июля, в Омске на запасной аэродром «пожаловал» борт из столицы.
Как оказалось, самолет компании Smartavia должен был приземлиться в аэропорту Толмачево в Новосибирске в 6:50. Однако из-за сложных погодных условий самолет покружился в воздухе и улетел на запасной аэродром в Омске.
Сразу после дозаправки пассажиры отправятся обратно в Новосибирск.
В пресс-службе Омского аэропорта сообщили, что всего из-за тумана в нашем городе приземлились четыре борта, направлявшиеся в Новосибирск из Москвы, Иркутска и Санкт-Петербурга. К настоящему моменту все самолеты вылетели к изначальному месту назначения.
Недавно, напомним, задержался рейс авиакомпании «Сибирь» из Москвы в Омск. Произошло это из-за птички, которая присела отдохнуть прямо на взлетной полосе «Домодедово».