В Омске экстренно приземлился самолет из Москвы

В пресс-службе Омского аэропорта сообщили, что всего из-за тумана в нашем городе приземлились четыре борта, направлявшиеся в Новосибирск из Москвы, Иркутска и Санкт-Петербурга. К настоящему моменту все самолеты вылетели к изначальному месту назначения.