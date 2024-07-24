Сидела на взлетной полосе. Самолет, летевший в Омск, сделал круг из-за птицы

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Вчера вечером, в 23:51, самолет авиакомпании «Сибирь», направляющийся из московского Домодедово в Омск, не смог подняться в воздух с первой попытки, так как на взлетно-посадочной полосе расположилась птица.
Из-за этого пилотам пришлось отправиться на второй круг, после которого лайнер вылетел по маршруту, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Ранее Город55 писал, что в омском аэропорту на 12 часов задержали рейс в столицу, причиной такого отставания стали производственные неполадки.