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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Самолет, летевший в Омск из Москвы, сделал круг из-за птицы

Сидела на взлетной полосе. Самолет, летевший в Омск, сделал круг из-за птицы

24 июля 2024, 12:43
Фото: 1MI

Самолет, летевший в Омск из Москвы, сделал круг из-за птицы

Самолет авиакомпании «Сибирь», который направлялся из Москвы в Омск, не смог взлететь с первой попытки так как на взлетно-посадочной полосе оказалась птица.

Вчера вечером, в 23:51, самолет авиакомпании «Сибирь», направляющийся из московского Домодедово в Омск, не смог подняться в воздух с первой попытки, так как на взлетно-посадочной полосе расположилась птица.

Из-за этого пилотам пришлось отправиться на второй круг, после которого лайнер вылетел по маршруту, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Ранее Город55 писал, что в омском аэропорту на 12 часов задержали рейс в столицу, причиной такого отставания стали производственные неполадки.

Самолет из Омска в Москву задержали на 12 часов по производственным причинам
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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиабилеты#Авиа#Авиасообщение
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