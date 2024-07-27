В Омской области собираются реконструировать систему оповещения населения

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В Омской области планируют реконструировать систему оповещения населения. Соответствующий документ опубликовали на сайте регионального правительства. Работы собираются провести до 2028 года.
Источником финансирования указан областной бюджет. Контролировать реконструкцию будет министерство региональной безопасности Омской области. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.
Напомним, в марте в Омске тестировали систему оповещения, но от горожан поступили сообщения, что ее не везде было слышно. В администрации признали, что в некоторых округах системы оповещения оказались сломаны, из-за чего звуков сирены там не было.