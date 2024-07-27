В Омской области 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Кормиловском районе 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Несчастный случай произошел в пятницу вечером, 26 июля.
Ребенка отвезли в больницу, девочка сейчас находится под присмотром врачей. Полицейские запустили проверку, что выяснить все детали произошедшего.
Всего за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию 1136 раз. По результатам проверок сотрудники правоохранительных органов завели 55 уголовных дел.