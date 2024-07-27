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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

Иллюстрация

В Омской области 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа

27 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Иллюстрация
Инцидент произоешел в Кормиловском районе.

В Кормиловском районе 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Несчастный случай произошел в пятницу вечером, 26 июля.

Ребенка отвезли в больницу, девочка сейчас находится под присмотром врачей. Полицейские запустили проверку, что выяснить все детали произошедшего.

Всего за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию 1136 раз. По результатам проверок сотрудники правоохранительных органов завели 55 уголовных дел.

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