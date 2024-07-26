Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре

В компании отметили, что провал уже устранен: неполадки с «ливневкой» уладили, а яму засыпали, вернув плитку и газон. Однако скульптура, изображающая легкоатлетку Алену Филюшкину вернут на привычное место только в сентябре — его установят вместе с новыми скульптурами олимпийцев.