Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Как удалось выяснить корреспондентам «Нового Омска» в разговоре с представителем компании «Братья Грин», причиной обвала действительно являлись проблемы с ливневой канализацией — предположения, озвученные Евгением Зинченко, возглавляющим подрядную организацию, отчасти подтвердились.
В компании отметили, что провал уже устранен: неполадки с «ливневкой» уладили, а яму засыпали, вернув плитку и газон. Однако скульптура, изображающая легкоатлетку Алену Филюшкину вернут на привычное место только в сентябре — его установят вместе с новыми скульптурами олимпийцев.
Напомним, ранее Город55 сообщал о провале, образовавшемся прямо под бюстом легкоатлетки 23 июля: по словам очевидцев, в глубине ямы было слышно журчание воды.