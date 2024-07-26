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Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

иллюстрация

Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре

26 июля 2024, 08:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Демонтированный бюст с омской аллеи чемпионов вернут только осенью

Как и предполагал представитель подрядной организации, причина провала грунта крылась в канализации.

Как удалось выяснить корреспондентам «Нового Омска» в разговоре с представителем компании «Братья Грин», причиной обвала действительно являлись проблемы с ливневой канализацией — предположения, озвученные Евгением Зинченко, возглавляющим подрядную организацию, отчасти подтвердились.

В компании отметили, что провал уже устранен: неполадки с «ливневкой» уладили, а яму засыпали, вернув плитку и газон. Однако скульптура, изображающая легкоатлетку Алену Филюшкину вернут на привычное место только в сентябре — его установят вместе с новыми скульптурами олимпийцев.

Напомним, ранее Город55 сообщал о провале, образовавшемся прямо под бюстом легкоатлетки 23 июля: по словам очевидцев, в глубине ямы было слышно журчание воды.

«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
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#Илья Скобин#Омск#Канализация#Новости#Яма#Провал#Скульптура#Обвал#Город55#Ливневая канализация
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