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Обвал

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Август
Сроки горят. У омской многоэтажки на 3-й Енисейской так и не сделали подпорную стенку
8 августа, 04:29
Июль
Бюст омской чемпионки вернут на олимпийскую аллею только в сентябре
Как и предполагал представитель подрядной организации, причина провала грунта крылась в канализации.
26 июля, 08:01
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
С самого утра в социальных сетях омичи делятся фотографиями крупного провала на газоне на аллее олимпийских чемпионов на берегу реки Оми.
23 июля, 07:02
В Омске машина провалилась в яму в размытом асфальте на улице Рокоссовского
17 июля, 12:35
Апрель
«Сбросил чешую». В подземном переходе в центре Омска обвалилась плитка
1 апреля, 11:45
Ноябрь 2023
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Сентябрь 2023
Спецпроект
Стало хуже. На парковке у «падающего» дома в Омске так и не начали ремонт
Однако потенциально опасное место хотя бы огородили вполне приличным забором и завезли сваи.
Август 2023
«Повреждений в конструкциях нет». Шелест рассказал о состоянии дома на 3-й Енисейской
В своем телеграм-канале мэр города сообщил, кто и как наблюдает за состоянием дома, рядом с которым недавно обвалился грунт.
14 августа 2023, 13:45

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