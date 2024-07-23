«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев

К слову, к работам могут привлечь и «Омскводоканал» — об этом корреспонденту «НГС.55» рассказал прибывший на место инцидента Евгений Зинченко, директор компании «Братья Грин»: по его словам, проблема может быть не только в грунте, но и в соседстве бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной с водными коммуникациями, а значит, без специалистов водоканала не обойтись.