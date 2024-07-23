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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:05

Сергей Шелест осматривает аллею, где просел грунт

«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев

23 июля 2024, 07:02
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
Сергей Шелест осматривает аллею, где просел грунт

На омской аллее олимпийцев обвалился грунт возле одного из бюстов

С самого утра в социальных сетях омичи делятся фотографиями крупного провала на газоне на аллее олимпийских чемпионов на берегу реки Оми.

Первые сообщения о проседании грунта в опасной близости от одного из бюстов на олимпийской аллее появились сегодня, утром 23 июля: на фотографиях очевидцев заметно, что основание скульптуры оказалось в «подвешенном» состоянии. Кроме того, как отмечается в сообщениях, в провале слышно журчание воды.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, причиной обвала стали обильные осадки, размывшие землю под бюстом. Все городские службы уже поставлены в известность: в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, сообщил, что УДХБ и специалисты подрядной организации «Братья Грин» уже начали приводить в порядок «пострадавшую» местность — бюст и плитку планируется демонтировать, а затем, разобравшись в причинах инцидента, специалисты приступят к ликвидации проседания.

К слову, к работам могут привлечь и «Омскводоканал» — об этом корреспонденту «НГС.55» рассказал прибывший на место инцидента Евгений Зинченко, директор компании «Братья Грин»: по его словам, проблема может быть не только в грунте, но и в соседстве бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной с водными коммуникациями, а значит, без специалистов водоканала не обойтись.

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#Илья Скобин#Омск#Мэр#Земля#Демонтаж#Правительство#Новости#Ликвидация#Осадки#Инцидент#Газон#Грунт#Специалисты#Обвал#Аллея олимпийцев
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