«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Первые сообщения о проседании грунта в опасной близости от одного из бюстов на олимпийской аллее появились сегодня, утром 23 июля: на фотографиях очевидцев заметно, что основание скульптуры оказалось в «подвешенном» состоянии. Кроме того, как отмечается в сообщениях, в провале слышно журчание воды.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, причиной обвала стали обильные осадки, размывшие землю под бюстом. Все городские службы уже поставлены в известность: в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, сообщил, что УДХБ и специалисты подрядной организации «Братья Грин» уже начали приводить в порядок «пострадавшую» местность — бюст и плитку планируется демонтировать, а затем, разобравшись в причинах инцидента, специалисты приступят к ликвидации проседания.
К слову, к работам могут привлечь и «Омскводоканал» — об этом корреспонденту «НГС.55» рассказал прибывший на место инцидента Евгений Зинченко, директор компании «Братья Грин»: по его словам, проблема может быть не только в грунте, но и в соседстве бюста легкоатлетки Алены Филюшкиной с водными коммуникациями, а значит, без специалистов водоканала не обойтись.