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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:37

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Самолет из Омска в Москву задержали на 12 часов по производственным причинам

24 июля 2024, 08:30
Фото: 1MI
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Рейс выполняет компания «Уральские авиалинии».

В омском аэропорту задержали рейс U6-388, который должен был вылететь сегодня, 24 июля, в 06:30 в Домодедово. Ожидается, что самолет отправится в столицу в 18:30.

«Время вылета рейса U6-388 по маршруту Омск-Москва отложено по производственным причинами. От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».

В авиакомпании добавили, что обеспечивают пассажиров всем необходимым.

В омской транспортной прокуратуре рассказали, что сейчас вылета ожидают 203 пассажира, из них 23 ребенка. Сотрудники ведомства ведут выездной прием в аэропорту.

Ранее Город55 сообщал, что в Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Салехарда в Омск. Пассажиров пересадили на другой борт.

Самолет, летевший из Салехарда в Омск, вынужденно сел в Тюмени
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Москва#Пассажиры#Задержка#Извинения#Авиакомпания#Уральские авиалинии
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