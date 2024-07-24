Самолет из Омска в Москву задержали на 12 часов по производственным причинам

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Published Сегодня, 08:30
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В омском аэропорту задержали рейс U6-388, который должен был вылететь сегодня, 24 июля, в 06:30 в Домодедово. Ожидается, что самолет отправится в столицу в 18:30.
«Время вылета рейса U6-388 по маршруту Омск-Москва отложено по производственным причинами. От имени авиакомпании приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».
В авиакомпании добавили, что обеспечивают пассажиров всем необходимым.
В омской транспортной прокуратуре рассказали, что сейчас вылета ожидают 203 пассажира, из них 23 ребенка. Сотрудники ведомства ведут выездной прием в аэропорту.
Ранее Город55 сообщал, что в Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Салехарда в Омск. Пассажиров пересадили на другой борт.