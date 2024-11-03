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Омскэлектро

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2024
Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский сообщил о цифровизации подстанции в центре города
2 ноября, 10:50
Работа на долгие годы. Пути трудовых династий сотрудников «Омскэлектро»
21 октября, 12:51
Руководитель «Омскэлектро» Андрей Жуковский поздравил горожан с 308-летием Омска
Андрей Жуковский, генеральный директор «Омскэлектро», от лица компании поздравил горожан с Днем города, пожелав «имениннику» и его жителям процветания.
3 августа, 03:30
В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии
Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.
23 июля, 08:01
Надо ждать. Омичи на окраине города внезапно остались без света на три дня
По словам местных жителей, электричество появляется за день не дольше чем на пару часов.
13 июля, 12:40
Вечер при свечах. Омичам пришлось сидеть без света шесть часов подряд
Электроснабжение отключили в одном из округов.
24 июня, 08:52
Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский рассказал об инновациях в постройке воздушных ЛЭП
Команда «Омскэлектро» продолжает реализацию инвестиционной программы на 2024 год. Сейчас компания реконструирует воздушную линию электропередач в Октябрьском округе. Её протяжённость — около шести километров.
28 мая, 14:15
Трудовые династии ОМСКЭЛЕКТРО: «Наши сотрудники — наша гордость»
30 апреля, 09:00
Дело — труба. История создания и конфликтов вокруг «Омскэлектро»
30 марта, 04:00
2023
Задержки рейсов, отключения света и перекрытие трасс. Последствия непогоды в Омске
30 декабря 2023, 03:50
Кто не любит «Омскэлектро»?
С чем ежедневно сталкиваются сотрудники компании: от угроз до санкционных списков.
20 декабря 2023, 04:05
Все под контролем. В подземном переходе Омска внезапно отключили электричество
Как выяснилось, аварийного отключения света не было.
30 ноября 2023, 10:17
АО «Омскэлектро» провело цифровизацию подстанций в Омске
«Умные» сети усилят надежность электроснабжения многих объектов города, в том числе жилых домов.
10 ноября 2023, 13:00
Сотрудники «Омскэлектро» проводят в омских школах уроки по электробезопасности
Дети с интересом слушают информацию и задают вопросы.
20 октября 2023, 12:00
«Омскэлектро» завершило подключение дополнительной кабельной линии в поселке Кордном
Благодаря проведенным работам детские сады и школы поселка получили надежное электроснабжение.
13 октября 2023, 10:00
Стало известно, почему в Омской области отключили свет
12 июля 2023, 09:01

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