Омскэлектро

В минэнерго Омской области сообщили о возвращении воды и света в дома на 19-й Линии

Владимир Шнипко рассказал о работе ресурсоснабжающих организаций на месте пожара по улице 19-я Линия: вернуть электричество и воду в дома омичей удалось в течение суток.