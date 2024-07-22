Хоценко рассказал о выплатах омичам, чьи дома пострадали от пожара на 19-й Линии

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о единовременных выплатах, которые получат омичи, чьи дома пострадали от пожара на 19-й Линии. Размер зачислений будет составлять до 100 тысяч рублей из бюджета области и 25 тысяч рублей из городского бюджета, деньги должны прийти погорельцам до конца этой недели.