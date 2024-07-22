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Хоценко поручил организовать выплаты для омичей, чьи дома пострадали от пожара

Хоценко рассказал о выплатах омичам, чьи дома пострадали от пожара на 19-й Линии

22 июля 2024, 10:57
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

Хоценко поручил организовать выплаты для омичей, чьи дома пострадали от пожара

После крупного пожара на 19-й Линии Виталий Хоценко поручил организовать выплаты для всех пострадавших, зачисления должны прийти погорельцам до конца этой недели.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о единовременных выплатах, которые получат омичи, чьи дома пострадали от пожара на 19-й Линии. Размер зачислений будет составлять до 100 тысяч рублей из бюджета области и 25 тысяч рублей из городского бюджета, деньги должны прийти погорельцам до конца этой недели.

«Поставил задачу мэру Омска Сергею Шелесту совместно с областным минэнерго и министерством региональной безопасности разработать план того, как помочь людям по ремонту и восстановлению жилья. Помогать мне контролировать исполнение всех решений будет жительница одного из близлежащих домов», — рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что восстановление газоснабжения в окрестных постройках будет проходить после окончания следственных мероприятий.

Напомним, что пожар на улице 19-я Линия произошел из-за утечки из подземного газопровода. Огонь уничтожил пять жилых домов, в одном из которых находился мужчина — единственный погибший. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело.

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