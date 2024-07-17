Общегородской потоп, подозрительная клиника и пожар под дождем. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Новость №1. Мощный ливень затопил десятки омских улиц, проезжие части, подземные переходы и магазины
Сегодня Омск вновь оказался во власти стихии, с последствиями ливня столкнулись разные районы города. На некоторых участках воды оказалось настолько много, что она начала проникать в магазины, подземные переходы и медицинские учреждения. Под водой оказались и проезжие части на улицах Герцена, Заозерную, Крупской, Шаумяна и других.
Новость №2. В Омске хотят лишить лицензии наркологическую клинику
Региональная прокуратура заинтересовалась деятельностью омской клиники. В марте этого года минздрав выдал учреждению лицензию на медицинскую деятельность, однако, как оказалось позже, в ведомство были предоставлены копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. На деле «сотрудники» были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске. Кроме того, из-за ошибок в медицинской помощи и выборе лечения пациентам угрожала реальная опасность для жизни и здоровья.
Новость №3. Во время дождя в центре Омска загорелась квартира в многоэтажке
Во время мощного ливня в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Омске случился крупный пожар. По предварительной информации, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, самостоятельно эвакуироваться смогли 55 жильцов, спасатели вытащили из дома еще 17 человек. От МЧС России на месте работали 10 единиц техники и 33 человека личного состава.