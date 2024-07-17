Общегородской потоп, подозрительная клиника и пожар под дождем. Омск сегодня

Региональная прокуратура заинтересовалась деятельностью омской клиники. В марте этого года минздрав выдал учреждению лицензию на медицинскую деятельность, однако, как оказалось позже, в ведомство были предоставлены копии трудовых договоров, которые были заключены с медработниками. На деле «сотрудники» были трудоустроены в других регионах и никогда не бывали в Омске. Кроме того, из-за ошибок в медицинской помощи и выборе лечения пациентам угрожала реальная опасность для жизни и здоровья.