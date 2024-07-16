Не хватает — купите сами. В омских спортшколах родители столкнулись с поборами

Далее прокуратура нашла нарушения в процессе найма преподавателей. К примеру, в БОУ ДО «Спортивная школа» Колосовского района была вакантна ставка тренера-преподавателя по хоккею, туризму и русской лапте с апреля 2024 года. Из-за этого 28 детей, занимавшихся в секциях, были отчислены после увольнения предыдущего преподавателя.