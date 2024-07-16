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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 04:48

иллюстрация

Не хватает — купите сами. В омских спортшколах родители столкнулись с поборами

16 июля 2024, 04:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омских спортшколах родители столкнулись с постоянными поборами

Родители платили за участие детей в спортивных мероприятиях и покупали инвентарь за свой счет.

В региональной прокуратуре рассказали об огромном количестве нарушений в деятельности детских организаций, связанных с физической культурой и спортом.

В частности, были зафиксированы случаи, когда с родителей незаконно собирали деньги на спортивные мероприятия. Так, участники турнира по греко-римской борьбе из Павлоградского района, который проходил в Оконешниковском районе, оплачивали проживание и питание.

Также проверка показала, что спортивная экипировка, инвентарь и оборудование во многих местах устарели или их не хватает. Частично это решается за счет денег, которые платят родители учащихся.

Например, в Знаменском районе в Детско-оздоровительном образовательном физкультурно-спортивном центре «Север» не хватало коньков, шлемов, футбольных манишек, бутс, игровой формы, стрелковых перчаток и других вещей. Из-за этого детям приходилось покупать их самостоятельно.

Такие же проблемы были выявлены в Таврическом, Тарском, Тюкалинском, Исилькульском, Крутинском районах области, а также в Омске.

Помимо этого, в спортивных учреждениях есть проблемы с материально-техническим состоянием зданий, помещений и территории. В частности, в двух отдельно стоящих зданиях Саргатского района для занятий лыжным спортом, хоккеем и шорт-треком не соблюдается температурный режим.

Далее прокуратура нашла нарушения в процессе найма преподавателей. К примеру, в БОУ ДО «Спортивная школа» Колосовского района была вакантна ставка тренера-преподавателя по хоккею, туризму и русской лапте с апреля 2024 года. Из-за этого 28 детей, занимавшихся в секциях, были отчислены после увольнения предыдущего преподавателя.

Аналогичные проблемы были выявлены в УДО «Таврическая спортивная школа», где из 29 ставок тренеров-преподавателей были заняты только 12.

В итоге прокуратура отреагировала на выявленные нарушения и внесла представления региональным министрам образования и по делам молодежи, физической культуры и спорта. Акты прокурорского реагирования находятся в процессе рассмотрения. Устранение нарушений взято под контроль.

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