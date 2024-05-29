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Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии

29 мая 2024, 02:00
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура начала проверку после инцидента с ноутбуками для сдачи ОГЭ

В Омской области ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Об этом рассказала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Иван Кротт поспешил опровергнуть эту информацию. Однако прокуратура все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся при сдаче экзаменов.

Сегодня Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасности интернета и член Общественной палаты РФ, опубликовала в своем телеграм-канале новость о школе в Омской области.

Согласно сообщению, в одной из гимназий ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Министр образования региона Иван Кротт оперативно отреагировал на ситуацию. Он заявил, что распространенная информация не соответствует действительности.

Фото: Тг-канал Екатерины Мизулиной

Однако прокуратура региона все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся во время проведения государственной итоговой аттестации в Нововаршавском и Тевризском районах. Если будут выявлены нарушения, то прокуратура примет соответствующие меры.

Помимо этого, в понедельник, 3 июня, с 9 до 6 часов в рамках этой проверки будет работать «горячая линия». Сообщить о нарушениях прав детей можно по телефону: 8 (3812) 357-318.

В канале Екатерины Мизулиной появилось скандальное сообщение об омской школе
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