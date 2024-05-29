Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии

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Сегодня Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасности интернета и член Общественной палаты РФ, опубликовала в своем телеграм-канале новость о школе в Омской области.
Согласно сообщению, в одной из гимназий ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Министр образования региона Иван Кротт оперативно отреагировал на ситуацию. Он заявил, что распространенная информация не соответствует действительности.
Однако прокуратура региона все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся во время проведения государственной итоговой аттестации в Нововаршавском и Тевризском районах. Если будут выявлены нарушения, то прокуратура примет соответствующие меры.
Помимо этого, в понедельник, 3 июня, с 9 до 6 часов в рамках этой проверки будет работать «горячая линия». Сообщить о нарушениях прав детей можно по телефону: 8 (3812) 357-318.