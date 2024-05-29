Идет проверка. Прокуратура заинтересовалась скандалом с ноутбуками в омской гимназии

Омская прокуратура начала проверку после инцидента с ноутбуками для сдачи ОГЭ

В Омской области ученикам предложили приобрести ноутбуки для сдачи ОГЭ по информатике. Об этом рассказала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. Иван Кротт поспешил опровергнуть эту информацию. Однако прокуратура все же решила проверить, как соблюдаются права учащихся при сдаче экзаменов.