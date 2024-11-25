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2024
Омичка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам
Омичка завоевала титул чемпионки мира по смешанным единоборствам, победив в финале турнира в Ханты-Мансийске соотечественницу.
25 ноября, 07:45
Омский боец Петр Ян вышел победителем из боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду
24 ноября, 03:28
Шесть раз поднял бревно. 26-летний омич стал самым сильным человеком России
26-летний омич Дмитрий Скосырский завоевал титул сильнейшего человека России. Он одержал победу на всероссийском турнире, прошедшем в Крыму.
30 октября, 11:54
Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»
1 октября, 03:09
В Омске состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
23 сентября, 09:00
Жители Омского района поучаствовали в Дне игровых видов спорта в Ростовке
20 сентября, 08:03
«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова
23 августа, 05:12
«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова
20 августа, 02:12
Мэр Шелест рассказал, как в Омске прошел шахматный фестиваль «Интеллектуалы Сибири»
6 августа, 05:25
Лас-Вегас ждет. Участник команды омского бойца Шлеменко сразится за контракт с UFC
Андрей Пуляев, успешно выступавший на омских турнирах Shlemenko FC, выйдет в октагон в главном бою турнира президента UFC.
21 июля, 05:36
Не хватает — купите сами. В омских спортшколах родители столкнулись с поборами
16 июля, 04:46
Грация и пластика: в омской G-Drive Арене прошел турнир по художественной гимнастике
10 июня, 03:57
Омские школьники выиграли в финале интеллектуального турнира «Умножая таланты»
8 мая, 07:40
Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккею
Омский НПЗ второй год поддерживает проект «Хоккей для всех». Финальный матч прошел 3 мая в академии «Авангард». Команда «Крылья Сибири» одержала победу в напряженной борьбе и получила кубок «Родных городов».
7 мая, 11:25
В Омске пройдет поединок детских хоккейных команд с розыгрышем джерси «Авангарда»
2 мая, 11:15
Омский боец Шлеменко подерется на G-Drive Арене с таинственным иностранцем
Бой Александра Шлеменко станет главным событием предстоящего промоушена.
5 апреля, 04:06
2023
Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области
16 августа 2023, 07:42
Первый проигрыш в сезоне. Омский ФК «Иртыш» провалил игру с командой из Уфы
У спортсменов есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу.
14 августа 2023, 03:07
Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов рассказал, как молодежи попасть в состав
5 августа 2023, 20:56
Омич Михаил Шивляков в День города поднял трактор и установил мировой рекорд
На площади у G-Drive Арены прошли фестиваль силовых видов спорта «Сибирские игры» и международный турнир силачей.
5 августа 2023, 10:50

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