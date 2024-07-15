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иллюстрация

Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой

15 июля 2024, 06:08
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

«Омск РТС» возместит омичам расходы за отсутствие отопления в зимний период

Прокуратура продолжает подавать иски против «Омск РТС» для защиты прав жителей, которые пострадали от отсутствия отопления в их квартирах зимой.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в суды были направлены 14 исков в интересах социально незащищенных граждан. Заявления касаются взыскания с АО «Омск РТС» компенсации за моральный вред и штрафа из-за некачественного предоставления услуг по теплоснабжению.

Оказалось, что в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 вышли из строя некоторые системы и оборудование. Из-за этого компания «Омск РТС» не смогла поддерживать температуру и давление в теплосетях. В результате в дома Центрального, Ленинского и Октябрьского округов не поступало тепло.

Отметить, что прокуроры уже добились компенсации морального вреда и штрафа для 87-летнего ветерана труда, 64-летней пенсионерки и 65-летнего инвалида 2 группы. Каждый из них получил по 9 тысяч рублей.

Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Теплоснабжение#Штрафы#Коммунальные услуги#Новости#Моральный вред#Граждане#Права граждан#Прокурор Алексей Афанасьев
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