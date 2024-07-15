Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой

Оказалось, что в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 вышли из строя некоторые системы и оборудование. Из-за этого компания «Омск РТС» не смогла поддерживать температуру и давление в теплосетях. В результате в дома Центрального, Ленинского и Октябрьского округов не поступало тепло.