Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Как сообщили в региональной прокуратуре, в суды были направлены 14 исков в интересах социально незащищенных граждан. Заявления касаются взыскания с АО «Омск РТС» компенсации за моральный вред и штрафа из-за некачественного предоставления услуг по теплоснабжению.
Оказалось, что в декабре прошлого года на ТЭЦ-5 вышли из строя некоторые системы и оборудование. Из-за этого компания «Омск РТС» не смогла поддерживать температуру и давление в теплосетях. В результате в дома Центрального, Ленинского и Октябрьского округов не поступало тепло.
Отметить, что прокуроры уже добились компенсации морального вреда и штрафа для 87-летнего ветерана труда, 64-летней пенсионерки и 65-летнего инвалида 2 группы. Каждый из них получил по 9 тысяч рублей.