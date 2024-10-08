Права граждан

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Октябрь
За особые заслуги. Омского адвоката Андрея Хабарова наградили золотой медалью
У известного юриста уже есть много почетных званий и других наград.
8 октября, 04:50
Сентябрь
На двух участках в Омске появились новые мировые судьи
В Омской области 26 сентября в Законодательном собрании были назначены новые мировые судьи. Они отправились на судебные участки Кировского и Ленинского округов.
26 сентября, 09:35
Июль
Еще 14 исков. «Омск РТС» выплатит омичам компенсацию за отсутствие отопления зимой
15 июля, 06:08

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