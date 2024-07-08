Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления

Оказалось, что в период с 4 по 21 декабря 2023 года температура в квартирах этих людей не поднималась выше 14-16 градусов. При этом на улице в это время было очень холодно — до -29 градусов. Омичи не получили компенсацию за отсутствие коммунальных услуг, хотя пытались решить вопрос в досудебном порядке. После этого прокурор обратился в суд.