Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В региональной прокуратуре рассказали, что ведомство обратилось в суд в защиту интересов социально незащищенных граждан. Среди них — 87-летняя ветеран труда, 64-летняя пенсионерка и 65-летний инвалид 2-й группы.
Оказалось, что в период с 4 по 21 декабря 2023 года температура в квартирах этих людей не поднималась выше 14-16 градусов. При этом на улице в это время было очень холодно — до -29 градусов. Омичи не получили компенсацию за отсутствие коммунальных услуг, хотя пытались решить вопрос в досудебном порядке. После этого прокурор обратился в суд.
В итоге суд обязал АО «Омск РТС» выплатить пенсионерам компенсацию морального вреда и штраф за то, что компания не удовлетворила их требования добровольно. Сумма компенсации составила 9 тысяч рублей.