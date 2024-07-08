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Updated Сегодня, 03:24

иллюстрация

Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления

8 июля 2024, 03:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи через суд взыскали компенсацию с «Омск РТС» за морозы без отопления

Пенсионеры не смогли получить компенсацию за отсутствие коммунальных услуг и обратились в прокуратуру. Тогда прокурор подал иск в суд.

В региональной прокуратуре рассказали, что ведомство обратилось в суд в защиту интересов социально незащищенных граждан. Среди них — 87-летняя ветеран труда, 64-летняя пенсионерка и 65-летний инвалид 2-й группы.

Оказалось, что в период с 4 по 21 декабря 2023 года температура в квартирах этих людей не поднималась выше 14-16 градусов. При этом на улице в это время было очень холодно — до -29 градусов. Омичи не получили компенсацию за отсутствие коммунальных услуг, хотя пытались решить вопрос в досудебном порядке. После этого прокурор обратился в суд.

В итоге суд обязал АО «Омск РТС» выплатить пенсионерам компенсацию морального вреда и штраф за то, что компания не удовлетворила их требования добровольно. Сумма компенсации составила 9 тысяч рублей.

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