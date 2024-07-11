Устроил пожар и сбежал. Житель Омской области из мести поджег дачу своей знакомой

В итоге ущерб от пожара составил 55 тысяч рублей. При этом свою вину мужчина отрицает. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ, из которых 10% будет удерживаться в доход государства. Помимо этого, мужчине придется выплатить потерпевшей 65 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда.