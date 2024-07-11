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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

иллюстрация

Устроил пожар и сбежал. Житель Омской области из мести поджег дачу своей знакомой

11 июля 2024, 08:24
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Житель Омской области из мести поджег дачный домик своей знакомой

Инцидент произошел в Полтавке в прошлом году.

В региональной прокуратуре сообщили, что суд вынес приговор 39-летнему жителю Омской области. Его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Выяснилось, что в октябре прошлого года мужчина решил отомстить знакомой и незаконно проник на территорию бывшего садового товарищества «Зеленый сад» в Полтавке. Он зашел в дачный домик женщины и поджег бумагу, которая лежала в ведре. После этого он поднес огонь к стене дома и сбежал, убедившись, что начался пожар.

В итоге ущерб от пожара составил 55 тысяч рублей. При этом свою вину мужчина отрицает. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ, из которых 10% будет удерживаться в доход государства. Помимо этого, мужчине придется выплатить потерпевшей 65 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда.

Ранее Город55 рассказывал об очередном поджоге. На этот раз инцидент произошел в суши-баре в Черлакском районе. Местный житель сначала не оплатил заказ, после подрался с мужем владелицы, а затем поджег заведение. Ущерб от пожара оценивается в 5 млн рублей.

5 млн ущерба. Житель Омской области дотла сжег суши-бар после ссоры с мужем владелицы
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